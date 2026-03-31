NAKON GODINA PAUZE SELIN DION SPREMNA ZA POVRATAK? Pevačica se potpuno povukla sa scene posle dijagnoze bolesti

LJubitelji muzike širom sveta obradovali su se vesti da je Selin Dion navodno spremna da ponovo izađe na scenu četiri godine nakon što je otkrila svoju zdravstvenu dijagnozu.

Selin Dion nije održala ceo koncert već četiri godine, ali fanovi se nadaju da bi mogla da nagovesti povratak nakon što su širom Pariza viđeni zagonetni posteri sa njenim tekstovima i nazivima pesama. Pevačici je dijagnostikovan sindrom ukočene osobe i morala je da otkaže nekoliko planiranih nastupa za 2022. godinu u veoma kratkom roku nakon saopštenih vesti.

Ovo stanje pogađa jednu do dve osobe na svakih milion i predstavlja progresivno neurološko oboljenje. Izaziva sve jaču ukočenost mišića i grčeve.

Čuvena pevačica redovno je govorila o svom stanju otkako je otkrila vest. Sindrom ukočene osobe (SUO) se često pogrešno dijagnostikuje kao multipla skleroza, Parkinsonova bolest ili fibromijalgija.

U razgovoru za BBC 2024. godine, dobitnica Gremija je takođe objasnila kako se godinama borila sa simptomima pre nego što joj je dijagnoza postavljena. To je dovodilo do toga je da je povremeno bila primorana da traži od svojih pratećih muzičara da promene tonalitet određenih pesama za neke nastupe. Dodala je da su joj njeni petnaestogodišnji sinovi najveća podrška, a u kući je instalirala dugmad za hitne slučajeve.



