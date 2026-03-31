Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NAKON GODINA PAUZE SELIN DION SPREMNA ZA POVRATAK? Pevačica se potpuno povukla sa scene posle dijagnoze bolesti

LJubitelji muzike širom sveta obradovali su se vesti da je Selin Dion navodno spremna da ponovo izađe na scenu četiri godine nakon što je otkrila svoju zdravstvenu dijagnozu.

Foto: Profimedia
Oglas

Selin Dion nije održala ceo koncert već četiri godine, ali fanovi se nadaju da bi mogla da nagovesti povratak nakon što su širom Pariza viđeni zagonetni posteri sa njenim tekstovima i nazivima pesama. Pevačici je dijagnostikovan sindrom ukočene osobe i morala je da otkaže nekoliko planiranih nastupa za 2022. godinu u veoma kratkom roku nakon saopštenih vesti.

Ovo stanje pogađa jednu do dve osobe na svakih milion i predstavlja progresivno neurološko oboljenje. Izaziva sve jaču ukočenost mišića i grčeve.

Čuvena pevačica redovno je govorila o svom stanju otkako je otkrila vest. Sindrom ukočene osobe (SUO) se često pogrešno dijagnostikuje kao multipla skleroza, Parkinsonova bolest ili fibromijalgija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Céline Dion (@celinedion)

U razgovoru za BBC 2024. godine, dobitnica Gremija je takođe objasnila kako se godinama borila sa simptomima pre nego što joj je dijagnoza postavljena. To je dovodilo do toga je da je povremeno bila primorana da traži od svojih pratećih muzičara da promene tonalitet određenih pesama za neke nastupe. Dodala je da su joj njeni petnaestogodišnji sinovi najveća podrška, a u kući je instalirala dugmad za hitne slučajeve. 


 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas