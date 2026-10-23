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"NAŠE KUMSTVO NIJE ESTRADNO": Ceca i Viki se druže od malih nogu - kao devojčice gledale Brenu i maštale da postanu pevačice

NJihovo kumstvo i podrška jedno drugom kroz godine svedoče o pravom prijateljstvu u svetu muzike i estrade.

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Foto: Ataimages.rs/ A.A.
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Dok su mnogi estradni odnosi obeleženi rivalstvom, sujetom i borbom za popularnost, prijateljstvo Cece Ražnatović i Viki Miljković traje još od njihovih najranijih dana. NJih dve nisu povezale ni slava ni muzika, već njihove porodice, a devojčice koje su nekada zajedno maštale o velikoj sceni danas su uspešne pevačice i kume. NJihova priča svedoči o odnosu koji je odoleo godinama, poslovnim uspesima i izazovima estradnog života.

NJihovi roditelji upoznali su se i zbližili tokom studiranja u Prištini, što je rezultiralo upoznavanjem devojčica koje su danas ponosne na poštovanje, ljubav i razumevanje koje gaje jedna prema drugoj.

Kumstvo od malih nogu

– Naše kumstvo je od malih nogu, nije estradno kumstvo. Nas dve smo se još tada dogovorile oko toga jer su se i naši roditelji družili. Odnosno, moj tata i njena mama su studirali zajedno Pedagošku akademiju u Prištini i tako je sve počelo – otkrila je Viki, koja priznaje da se ne seća momenta upoznavanja sa Cecom.

– Ne sećam se tačno kad smo se upoznale, ali znam da smo bile jako male i da smo bile deca – rekla je Miljkovićeva, koja se seća kako su tada zajedno sanjale o karijerama koje danas žive.

"Maštale smo"

– Prvo sećanje na nju mi je kada smo zajedno išle na Brenin koncert u halu „Čair“. Maštale smo i tada. Nekako smo se probile do bine. Brena je bila u onim lepim, šarenim suknjicama. Obe smo je gledale opčinjeno i maštale: „E, kad bismo i nas dve jednog dana ovako…“ – prisetila se Miljkovićeva, koja tvrdi da su, uprkos istim željama, uvek bile jedna uz drugu, bez ikakve ljubomore i sujete.

– Ceca je počela pre mene da se bavi muzikom. Ona je snimila prvi album sa 14, a ja sa 16 godina, a između nas je godinu dana razlike. Nikad se nismo svađale, čak ni kao klinke. Oduvek smo se razumele, lepo slagale i bile velika podrška jedna drugoj. I danas je tako i mislim da je veliko bogatstvo imati takvog prijatelja uz sebe. Sada smo i kume, ali to zaista znači i to je obostrano – zaključila je pevačica svojevremeno za domaće medije.

(Kurir)

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