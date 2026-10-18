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NIJEDNA PRINCEZA PRE NJE NIJE SE USUDILA NA OVO: Tajna ledi Dajane otkrivena tek godinama nakon tragedije

Pokojna princeza Dajana je po mnogo čemu bila prva u britanskoj kraljevskoj porodici, ali ono što je njen batler ispričao njeno njene pogibije teško da će bilo koja princeza ponoviti.

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Foto: Profimedia/ AG/PersonaStars/CapitalPictures, Capital pictures
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Bivši portparol britanske kraljevske porodice Diki Arbiter je potvrdio nedavno ono o čemu se pričalo godinama: da je ledi Di obilazila ulične prostitutke i beskućnike kako bi im pomogla. Ipak, dok svi obično pričaju o velikom srcu princeze, on ima i malo drugačije objašnjenje zašto je to činila...

Dajanine posete beskućnicima i prostitutkama otkrivene posle njene smrti

Nekadašnji batler i prijatelj pokojne princeze Dajane Pol Barel otkrio je proteklih decenija mnogo manje poznatih detalja o njenom životu. Zahvaljujući njemu znamo kako je ledi Di navodno dovodila svoje ljubavnike u Kensingtonsku palatu i još mnogo, mnogo toga.

Barel je, inače, svojevremeno bio optužen za krađu predmeta iz zaostavštine pokojne princeze, ali je potom oslobođen optužbi, a pored medija, o Dajaninom životu je pričao i policiji.

Prema njegovim tvrdnjama, nekadašnja princeza od Velsa je pokazivala saosećanje prema prostitutkama, preneo davne 2002. godine NY Post.

Bivši batler, koji je tvrdio da nikada ne bi namerno otkrio tajne princeze za koju je radio, navodno je policiji ispričao da ju je vozio do londonske železničke stanice Padington, gde je razgovarala s beskućnicima i prostitutkama koje su radile na ulici.

– Princeza je dve ili tri od njih počela da se oslovljava po imenu. Davala im je novac, naročito kada je bilo hladno, i govorila im da idu kući – navodno je rekao Barel.

Dajana je, prema njegovom svedočenju, jednoj od žena čak poželela da kupi kaput, a kasnije se naljutila kad je primetila da ga ta žena ne nosi.

– Nerviralo ju je što devojka nije nosila kaput svaki put kada bi je kasnije videla, pa je bilo očigledno da je novac potrošila na nešto drugo – ispričao je navodno Barel.

Humanost iz –  dosade?

Bivši sekretar za štampu Bakingemske palate, Diki Arbiter, koji je sarađivao s pokojnom princezom osamdesetih i devedesetih godina, pre nekoliko dana je otkrio da se Dajana bavila određenim tajnim humanitarnim radom, što je, tvrdi on, između ostalog, bilo podstaknuto i – "dosadom".

U razgovoru za podkast Palace Confidential lista Daily Mail, Arbiter je naveo da Dajanini prijatelji "nisu bili voljni da prolaze kroz bezbednosne procedure" kako bi proveli vreme sa princezom.

– Morala je da dostavi obezbeđenju imena svojih prijatelja, njihove adrese, registarske oznake automobila, kao i tačno vreme njihovog dolaska i odlaska – objasnio je on. – Bila je to prava gnjavaža.

Budući da je Dajana "uvek očajnički tražila načine da ispuni vreme" tokom noći, Arbiter kaže da se ona vozila po Londonu, tražeći ljude kojima je pomoć bila potrebna, i davala im novac.

– Pokušavala je da se iskrade, a svom telohranitelju bi rekla: "Večeras ne idem nigde. Možeš da uzmeš slobodno veče" – priseća se Arbiter. – Ali, gle čuda, automobil bi se ipak pojavio, a ona bi se vozila po Pedingtonu. Nije to radila samo da bi davala novac seksualnim radnicama već i da bi se provozala i videla kako se beskućnici snalaze.

Iako je Dajana bila veoma posvećena humanitarnom radu i pomaganju drugima, Arbiter je rekao da su ti izlasci delom bili motivisani i njenom usamljenošću.

– Osećala je da to mora da radi, ali je to činila i iz dosade – rekao je on.

(Glossy)

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