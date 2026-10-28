NIKOL KIDMAN SE SKINULA ZA „VOG“, A INTERNET BRUJI: „Smešno je“ – ovakvim reakcijama nije se nadala (FOTO)

Nikol Kidman na naslovnici "Voga" izgleda poput tinejdžerke i veoma mladoliko, što je mnoge nagnalo da se zapitaju da li su fotografije stvarne ili obrađene pomoću veštačke inteligencije.

Glumica Nikol Kidman našla se na naslovnici australijskog "Voga" i pokrenula raspravu na društvenim mrežama oko toga da li je za obrađivanje fotografija korišćena veštačka inteligencija ili ne.

Slavna holivudska zvezda pozira u vrlo mladalačkim odevnim kombinacijama i uz to izgleda veoma mladoliko iako ima 59 godina, što je brojne korisnike interneta podstaklo na zaključak da je AI "umešao prste".

Nikol pozira u crnom kupaćem kostimu marke Chanel, zatim u farmerkama niskog struka istog brenda, u elegantnoj haljini, te u kompletu s kapom i topom, ali i u još nekim izdanjima. U prvom planu su njeni izvajani trbušnjaci, "mokra" kosa i mladoliko lice, a sva izdanja odišu glamurom.

Da li se, kako kažu korisnici društvenih mreža, radi o fotošopiranju fotografija ili o veštačkoj inteligenciji, nije poznato. Mnogi se slažu da "izgleda kao da joj je 35", te da "tinejdžerska" odeća ne priliči njenim godinama.

"Volim Nikol, ali ove fotografije su toliko očigledno fotošopirane da je smešno", "Telo joj je sjajno, ali odeća je više za tinejdžerku", navode neki, dok su drugi oduševljeni slikama i hvale izgled glumice: "Pedeset devet! Izgleda neverovatno!", "Fantastična je!", "Samo nastavite da budete ljubomorni".

(Super žena)

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