Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"NISAM RADILA ESTETSKE OPERACIJE": Glumica koju smo obožavali u "Očajnim domaćicama" o starenju - "Nije lako biti žena"

Teri Hačer ostaje pri svome - želi da stari prirodno

1762089623_profimedia-1012451801.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Teri Hačer i na početku sedme decenije može da se pohvali zategnutim i blistavim licem, što je često tema kada su glasine o plastičnim operacijama u pitanju.

Glumica Teri Hačer, najpoznatija po ulozi Suzan Majer u seriji "Očajne domaćice", svaki put privuče pažnju svojim izgledom i mladolikošću koja je često tema.

Teri uvek insistira na tome da je prirodna, te da nije podvrgla svoje lice nijednom zahvatu, pa je tako bilo i u novoj epizodi podkasta "The Skinny Confidential Him & Her Show".

- Biti žena je teško. Starenje je teško. Dakle, nemam sud o tome kako se ko oseća dobro u svom životu. Ne volim kad ljudi nisu iskreni o tome. Kad si poznat i lažeš, teraš nas ostale da se osećamo loše u vezi samih sebe jer te gledamo i mislimo kako sigurno ne pijemo dovoljno vode. To je nepravedno - rekla je Teri.

Teri je i ranije isticala kako je ponosna na činjenicu da predstavlja "pravu 60-godišnju ženu na ekranu", čak i ako to znači da pred kamerama prirodno stari.

- Uzbuđena sam što ljudi mogu da me gledaju i kažu da sam prava 60-godišnja žena i da žele da izgledaju kao ja.

Teri je dala i svoje mišljenje o plastičnim operacijama, ali i otkrila šta je ono što bi menjala na sebi.

- Sada kada se pogledam u ogledalo i razmišljam šta je ono što bih menjala, u čemu bih želela da budem bolja, moj odgovor nije podizanje lica. Moj odgovor je unutrašnji rad. To je intelektualni i emocionalni rad. Moj instinkt mi govori da odgovor nije u plastičnoj hirurgiji, zato to ne radim - zaključila je Teri.

(Super žena)

BONUS VIDEO

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas