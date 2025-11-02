"NISAM RADILA ESTETSKE OPERACIJE": Glumica koju smo obožavali u "Očajnim domaćicama" o starenju - "Nije lako biti žena"

Teri Hačer ostaje pri svome - želi da stari prirodno

Teri Hačer i na početku sedme decenije može da se pohvali zategnutim i blistavim licem, što je često tema kada su glasine o plastičnim operacijama u pitanju.

Glumica Teri Hačer, najpoznatija po ulozi Suzan Majer u seriji "Očajne domaćice", svaki put privuče pažnju svojim izgledom i mladolikošću koja je često tema.

Teri uvek insistira na tome da je prirodna, te da nije podvrgla svoje lice nijednom zahvatu, pa je tako bilo i u novoj epizodi podkasta "The Skinny Confidential Him & Her Show".

- Biti žena je teško. Starenje je teško. Dakle, nemam sud o tome kako se ko oseća dobro u svom životu. Ne volim kad ljudi nisu iskreni o tome. Kad si poznat i lažeš, teraš nas ostale da se osećamo loše u vezi samih sebe jer te gledamo i mislimo kako sigurno ne pijemo dovoljno vode. To je nepravedno - rekla je Teri.

Teri je i ranije isticala kako je ponosna na činjenicu da predstavlja "pravu 60-godišnju ženu na ekranu", čak i ako to znači da pred kamerama prirodno stari.

- Uzbuđena sam što ljudi mogu da me gledaju i kažu da sam prava 60-godišnja žena i da žele da izgledaju kao ja.

Teri je dala i svoje mišljenje o plastičnim operacijama, ali i otkrila šta je ono što bi menjala na sebi.

- Sada kada se pogledam u ogledalo i razmišljam šta je ono što bih menjala, u čemu bih želela da budem bolja, moj odgovor nije podizanje lica. Moj odgovor je unutrašnji rad. To je intelektualni i emocionalni rad. Moj instinkt mi govori da odgovor nije u plastičnoj hirurgiji, zato to ne radim - zaključila je Teri.

