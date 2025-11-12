NJEGOVE PREVARE I PONIŽENJE JE JEDVA PREŽIVELA: Velika ljubav Grejs Keli i princa Renijea kojoj je presudilo tajno pismo kapelana

Ona je bila jedna od najlepših žena sveta i holivudska diva, a on monegaški princ i jedan od najpoželjnijih neženja. LJubavna priča Grejs Keli i princa Renijea jedna je od onih ljubavi koja i danas fascinira svet i o kojoj će se uvek pričati.

Upoznali su se 6. maja 1955. u Francuskoj kada je Grejs Keli došla na Filmski festival u Kanu predvodeći američku delegaciju. U svom gustom rasporedu Grejs je imala dogovoreno upoznavanje sa Renijeom III. od Monaka, a navodno je tu obvezu želela da otkaže izmorena od naporne turneje po Evropi.

Ipak, otišla je na susret, a on je završio popodnevnom šetnjom kroz vrtove palate uz vrlo uglađen razgovor. Je li potrebno naglasiti da prvi susret i nije bio sasvim romantičan većim delom zahvaljujući brojnim fotografima, novinarima i kneževim zaposlenima koji su ih okruživali. Osim toga, Grejs Keli tada je bila u vezi s francuskim glumcem Žanom-Pjerom Aumontom.

Nakon tog prvog prijateljskog druženja, princ Renije, rekao je kako ga je Grejs osvojila svojim šarmom, zrelošću, senzibilnošću i prefinjenošću. Renijeu su tada bile 32, a Grejs 25 godina.

Grejs kao najbolji izbor za ulogu princeze

Poznanstvo s američkom lepoticom i holivudskom zvezdom monegaškom knezu bilo je ostvarenje snova, ali i njegovih planova.

Naime, Renije je od Monaka želeo je da stvori mesto susreta za čitav džet set te mu je plan bio zbližiti se sa Sjedinjenim Američkim Državama. Aristotel Onazis, bliski prinčev prijatelj i uticajni član kneževine, predložio je Renijeu da se oženi američkom glumicom. U izboru su bile dve ljepotice, Merilin Monro i Grejs Keli.

Kada se njena kolegica Grace udala za monegaškog kneza, Monro joj je poslala telegram u kojem je pisalo: Tako sam srećna što si pronašla izlaz iz ovog posla.

Nakon što ga je upoznala, Grejs se prijateljima poverila kako misli da je Renije šarmantan i njih dvoje počeli su da se redovno dopisuju. U tim pismima nije bilo romantičnih izjava, ali bilo je jasno da jedno prema drugom gaje osećanja koja su više od prijateljstva.

Presudno pismo i božićni praznici

Prošli su meseci i Renije se napokon poverio kraljevskom kapelanu da ne može da prestane da misli o očaravajućoj mladoj Amerikanki. Kako bi pomogao knezu da pronađe svoju sreću, kapelan je u tajnosti napisao pismo holivudskoj glumici u kojem joj je otkrio šta mu je knez priznao. Grejs je odmah odgovorila kako se nada da će se ponovo videti kada sledeći put poseti Evropu.

Zadovoljan odgovorom koji je dobio od Grejs, kapelan je odmah počeo da organizuje putovanje u SAD za kneza i sebe. Nekoliko dana pre Božića otputovali su u NJujork, a zatim su vozom nastavili do Filadelfije, gde su odsjeli kod kapelanovih prijatelja, familije Ostin.

Neverovatna slučajnost bila je ta da je porodica Ostin bila u prijateljskim odnosima i sa porodicom Keli pa su tako svi zajedno proveli božićne praznike. Ta jedna nedelja bila je dovoljna da Grejsina porodica dobro upozna monegaškog kneza, koji ih je na prvu sve očarao.

U knjizi "Grace Kelly: Hollywood Dream Girl" sestra holivudske ikone Lizan Keli Levin otkrila je kako Grejs nije dopustila da je ponese Renijeov kraljevski status dok joj se udvarao.

Moj suprug i ja bili smo u svom malom stanu i pozvali smo ih na večeru. Renije se jako dobro uklopio – čak je pomogao u kuhinji. Mislim da je bio malo šokiran kada smo ga tek bili upoznali i već mu se obraćali s 'hajde, Reni', ali predivno se uklopio u porodicu, opisala je Lizan Keli.

U decembru 1955. godine objavljena je veridba Grejs Keli i Renijea III. od Monaka. Knez je svojoj izabranici prvo dao prsten prijateljstva s dijamantima i rubinima, a zatim spektakularni verenički prsten sa smaragdom od 10,5 karata, koji je nosila i u svojem poslednjem filmu "High Society".

Uprkos tome što se udavala za bogatog kneza, porodica Grejs Keli za njenu udaju trebala je dati miraz.

Glamurozno venčanje pratilo 30 miliona ljudi

Moja ćerka ne mora da plati ni jednom muškarcu da je oženi, prvo je rekao mladin otac Džon Brendan Keli, ali na kraju je ipak platio miraz u iznosu od dva miliona dolara.

Glamurozno venčanje koje je očaralo svet održalo se 18. aprila 1956. godine u Monaku pred tri hiljade ljudi i brojnim televizijskim kamerama. Pretpostavlja se da je svadbu pratilo 30 miliona ljudi širom sveta na malim ekranima.

Venčana haljina Grejs Keli i danas se smatra umetničkim delom, a dizajnirala ju je holivudska kostimografkinja Helen Rouz od 300 metara belgijske čipke, 150 metara svile, tafta i tila. Na njoj je radilo čak 36 krojačica i za izradi je bilo potrebno tri nedelje, a bila je poklon filmskog studija MGM, za koji je snimila sedam filmova. Venčanica je danas u vlasništvu Muzeja umetnosti u Filadelfiji.

Nakon venčanja Grejs Keli postala je kneginja od Monaka, zauvek je napustila Holivud i glumu pa se posvetila humanitarnom radu, majčinstvu i suprugu. Postala je majka troje dece, ćerki Karoline i Stefani i sina Alberta II.

Brak trajao do njene tragične pogibije

Tokom 26 godina braka imali su uspone i padove, a najveći udarac njihovu bračnom životu bila je Renijeova navodna prevara. Biografkinja Vendi Li navodi da je princ Renije imao bar tri ljubavnice u mesecima koji su usledili nakon venčanja, zbog čega se Grejs osećala poniženom.

Život Grejs Keli tragično je prekinut kada su joj bile 52 godine, 14. septembra 1982. dok se princeza vozila prema Monte Karlu u svom automobilu. Izgubila je kontrolu nad vozilom i sletela s puta.

S njom je bila i tada 17-godišnja ćerka Stefani, koja je zadobila lakše povrede, dok je Grejs pretrjela krvarenje u mozgu i nešto kasnije preminula u bolnici.

Zbog čega je kneginja izgubila kontrolu nad vozilom, nikada nije u potpunosti razjašnjeno. Prema nekim pričama, usred vožnje dobila je srčani udar, ali pojavile su se i mnoge teorije zavere o tome da je princezu ubila mafija kako bi se osvetila za rigorozne zakone u kockarnicama po Monte Karlu.

Smrt princeze Grejs potpuno je slomila kraljevsku porodicu. Renije od Monaka nije se ponovo oženio i nikada nije preboleo supruginu smrt.

BONUS VIDEO: