NOVA LJUBAV NA POMOLU? Al Paćino ne krije bliskost sa šest decenija mlađom lepoticom

Holivudska legenda Al Paćino i njegova znatno mlađa bivša partnerka Nor Alfalah ponovo su privukli pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama osvanula njihova zajednička fotografija sa jednog prestižnog događaja.

Slavni glumac (86) i producentkinja (32) pozirali su zajedno na otvaranju Muzeja narativne umetnosti Lukasa u Los Anđelesu, a fotografiju je na svom Instagram profilu podelila upravo Nor, uz emotivan opis: "Romanovi mama i tata", propraćen crvenim srcem.

Par se za ovu svečanu priliku modno uskladio, birajući eleganciju u tamnim nijansama. Al Paćino je očuvao je svoj prepoznatljivi, neobavezni boemski stil. Pored crne košulje i sakoa, glumac je stajling osvežio tamnim šalom sa svetlim motivima, braon naočarima za sunce, sivom pletenom kapom i masivnom zlatnom ogrlicom.

Dok je Nor Alfalah blistala u pripijenom crnom prsluku sa dubokim dekolteom i elegantnim pantalonama u istoj toni. Dugu kosu pustila je da pada preko ramena, a autfit je zaokružila diskretnim zlatnim satom i delikatnom ogrlicom.

Tokom poziranja, Nor se pristno nagnula ka Paćinu i stavila mu ruku na rame, što je izazvalo lavinu pozitivnih komentara njihovih prijatelja i pratilaca koji su pohvalili njihov blizak odnos.

Nisu u vezi, ali su posvećeni roditelji

Iako su mnogi posumnjali na pomirenje, Paćino je još ranije razjasnio status njihove emotivne relacije. Na pitanje da li je u vezi sa Nor, glumac je kratko odgovorio: "Ne, mi negujemo čvrsto prijateljstvo."

NJegov PR tim tada je potvrdio da, uprkos tome što više nisu u ljubavnoj zajednici, ostaju izuzetno bliski prijatelji i da sa velikom posvećenošću zajedno odgajaju svog jednoipogodišnjeg sina Romana.

(Direktno)

BONUS VIDEO: