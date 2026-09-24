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O IZGLEDU ADRIJANE LIME PONOVO NE PRESTAJE DA SE PRIČA: Kupila poglede i svima dokazala ko je (FOTO)

Adrijana Lima ponovo privlači pažnju tokom meseca mode.

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Foto: Profimedia/ GIM/GTRES
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Ova četrdesetpetogodišnja lepotica iz Brazila pojavila se u Milanu pretvorivši ulice u svoju modnu pistu u uskoj crnoj kožnoj jakni, opuštenim plavim farmerkama i elegantnim crnim čizmicama. Jednostavan i sveden, ali efektan izgled stavio je samu Limu u prvi plan, ističući njene prepoznatljive plave oči naglašene tamnom šminkom dok je prepoznatljivu braon kosu skupila u čvrsti rep.  

Ipak, Milano je samo njena usputna evropska stanica, samo nekoliko dana ranije, 18. septembra, nekadašnja prisustvovala je zabavi zatvaranja manifestacije „El Corte Inglés” u okviru Nedelje mode u Madridu, a njen izgled kao sa početka karijere se neprekidno komentariše.

Obučena u minimalističku crnu haljinu bez rukava sa upečatljivim otvorenim leđima, Lima je upotpunila izgled glatko vezanim visokim repom, blistavom šminkom i visećim minđušama. Fotografije sa događaja u Madridu brzo su se proširile internetom, podstakavši poređenja između Lime danas i njenih slavnih dana kada je počinjala manekensku karijeru.

Ponovno interesovanje javnosti za njen izgled usledilo je tri godine nakon što se Lima javno osvrnula na komentare nakon rođenja najmlađeg deteta, Sajana.

- Lice umorne majke jedne tinejdžerke, dvoje dece predtinejdžerskog uzrasta, jednogodišnje bebe koja uči da hoda i tri psa... hvala vam na brizi - napisala je tada.

Lima je takođe otvoreno govorila o prihvatanju promena na svom telu nakon trudnoće.

- Svakog dana moram da podsećam sebe: "Slušaj, prihvati ko si. Prihvati svoje telo" - rekla je 2023. godine.

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