LJubavni život Dženifer Lopez godinama je često bio tema u javnosti od čega ona nije bežala i uvek je iskreno govorila o svemu što joj se dešava.

Nakon četiri braka, koji nisu uvek išli onako kako je to želela, ova zvezda deli savete o vezama za koje bi volela da ih je ranije usvojila. Na premijeri „The JLO Show: Live in Las Vegas”, održanoj u četvrtak u Los Anđelesu, Lopez se na crvenom tepihu zaustavila kako bi uputila reči ohrabrenja svima koji su u fazi izlazaka i upoznavanja.

- Znaj svoju vrednost. I ne traži. Ne izlazi na sastanke. To će se već pojaviti. Budi svoja. Uživaj u životu. Radi ono što želiš. I prava stvar će doći. Pojaviće se prava osoba, neko ko može da parira tvojoj energiji - rekla je Dženifer Lopez na pitanje novinarke Hola.

Pevačica je dalje objasnila da pronalaženje ljubavi počinje time što postajete osoba kakva želite da budete, umesto da provodite vreme tražeći nekoga ko će vas upotpuniti.

- Budite ono što želite da budete. Budite onakva osoba s kakvom biste i sami želeli da budete. I onda će se to pojaviti. Tako svet funkcioniše.

Lopez je takođe savetovala ljude da prestanu da jure za vezama, a da se umesto toga usmere na to da svoje živote učine ispunjenim.

- Kada prestanete da jurite za stvarima, kada prestanete da čekate da se nešto desi, kada jednostavno počnete da živite svoj život, shvatajući da je to zaista vaš život, i kada ga učinite romantičnim, pretvarajući ga u sve ono što želite da bude, onda više nećete brinuti o tome - objasnila je ona.

Lopez je napomenula da ovo proizilazi iz njenog ličnog iskustva, priznajući da joj je bilo potrebno mnogo vremena da usvoji takav način razmišljanja.

- Mislim da je to nešto što sam i ja morala da naučim. Dugo vremena ni ja to nisam razumela. Zato mi je veoma važno da to podelim sa drugima kad god mogu - dodala je ona.

Podsetimo, Dženifer se udavala četiri puta, a njen poslednji suprug bio je Ben Aflek.

Pre veze sa Aflekom, Lopez je bila u braku sa Odžanijem Noom, Krisom Džadom i Markom Entonijem, sa kojim ima osamnaestogodišnje blizance, Maksa i Emi. Takođe je bila verena za Aleksa Rodrigeza, pre nego što su se razišli 2021. godine.

