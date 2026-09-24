ODRASLA DECA VAM OVO NIKADA NEĆE OPROSTITI: 5 gorkih istina o vaspitanju koje svaki roditelj treba da čuje

Vaspitanje dece i te kako utiče na to kakvi ćemo ljudi biti kada odrastemo, ali i kakav odnos ćemo imati s roditeljima – da li ćemo biti ogorčeni na njih ili zahvalni na svemu što su uradili za nas.

Način na koji su roditelji svoju decu vaspitavali može ostaviti trag na njihovom odnosu i dugo nakon odrastanja. Oni koji su se u detinjstvu osećali zanemareno, kritikovano ili nedovoljno podržano mogu prema roditeljima da razviju zameranje koje se kasnije odražava na njihovu komunikaciju.

Ponekad se takvi osećaji pojavljuju i u sasvim običnim razgovorima, kroz komentare kojima izražavaju frustraciju ili stvaraju distancu. LJudi koji duboko zameraju roditeljima način na koji su ih vaspitavali često koriste sledeće fraze.

"Ja to ne bih tako uradio/la"

Odrasla deca koja zameraju roditeljima njihove odluke tokom odrastanja mogu često da ih ispravljaju, čak i oko sitnica. Naglašavanjem da bi oni nešto uradili drugačije zapravo mogu izražavati nepoverenje prema roditeljskim odlukama i nezadovoljstvo načinom na koji su sami bilivaspitavani, piše YourTango.

"Nikad ne slušaš"

Osećaj da nas druga osoba sluša može biti važan za osećaj prihvaćenosti i bliskosti. Ako se netko tokom odrastanja nije osećao saslušano ili primećeno, ta se frustracija može nastaviti i u odraslom dobu te se pojaviti kroz prigovor da ga roditelj ponovo ne sluša.

"Zauzet/a sam"

Neki odrasli ljudi pokušavaju da ograniče vreme koje provode s roditeljima, jer im susreti bude neprijatna sećanja ili emocije iz detinjstva. Zato na predloge za druženje mogu odgovarati da su zauzeti, čime izbegavaju susret bez otvorenog sukoba ili direktnog odbijanja roditelja.

"Ne želim da razgovaram o tome"

Ako roditelj tokom detinjstva nije bio pouzdan izvor emocionalne podrške, poverenje se možda neće razviti ni kasnije. Odraslo dete zato mu se neće nužno obratiti kada ima problem, a čak i pokušaj roditelja da ponudi podršku može dočekati odbijanjem razgovora.

"Ti ne znaš ništa o mom životu"

Kada odraslo dete ograniči komunikaciju s roditeljima, oni s vremenom mogu znati vrlo malo o njegovim odnosima, poslu i problemima. Ako tada pokušaju da ponude savet, dete može reagovati tvrdnjom da ne znaju ništa o njegovom životu, iako je ta udaljenost delom posljedica dugotrajnog nedostatka komunikacije.

(Stil)

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