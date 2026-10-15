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OLIVIJA RODRIGO ŠOKIRALA PUBLIKU NA NASTUPU: Zbog ovog poteza fanovi ne mogu da dođu sebi (VIDEO)

Kako nekom toliko poznatom to može da padne na pamet?

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Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Pevačica Olivija Rodrigo održala je nastup u Vašingtonu, a mnogima nije promakao jedan gest koji je, blago rečeno, izazvao gađenje čak i kod onih je obožavaju. 

Kako se moglo videti na snimku koji je obišao Internet ona je prošla rukama u predelu ispod pazuha, a zatim njima prošla kroz kosu.

Zbog tog pokreta mnogi su pretpostavili da je koristila sopstveni znoj kako bi zagladila kosu, kao da nanosi gel ili neki drugi preparat za oblikovanje.

Međutim, nije potvrđeno da je to zaista nameravala da uradi. Ni sama Olivija, prema dostupnim izveštajima, nije javno objasnila taj gest.

Snimak je izazvao podeljene reakcije. Dok su jedni potez nazvali odvratnim i nehigijenskim, drugi su branili pevačicu, a pojedini su se zapitali da li je video uopšte prikazao situaciju onako kako su je protumačili.

Za tekst na portalu zato bih izbegla tvrdnju da se Olivija Rodrigo zaista češljala znojem, jer to nije dokazano.

Preciznije je napisati da je snimak ostavio utisak da koristi znoj ispod pazuha za nameštanje frizure, što je pokrenulo lavinu komentara.

(Glossy)

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