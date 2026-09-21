OVAKO SE ZOVE ĆERKA LEJDI GAGE: Postala mama u tajnosti, a devojčici dala ime koje ima posebno značenje za nju

Lejdi Gaga je ostvarila jednu od svojih velikih želja, postala je mama.

Pevačica i njen verenik Majkl Polanski dobili su svoje prvo dete, a sada su se pojavili i novi detalji o njihovoj devojčici, uključujući ime koje, čini se, ima posebno značenje za slavnu mamu.

Prema dokumentima do kojih je došao PEOPLE, 40-godišnja Lejdi Gaga i njen verenik Majkl Polanski (42) dobili su devojčicu koja je rođena 9. juna 2026. godine. Dali su joj ime Rouz Bin Polanski. Iako njihovi predstavnici za medije za sada nisu komentarisali ni pol ni ime bebe, izvor je za PEOPLE otkrio šta bi moglo da stoji iza neobičnog odabira imena.

Ime Rouz navodno je inspirisano pesmom La Vie En Rose, koju je Gaga izvela u filmu Zvezda je rođena iz 2018. godine. Pesma za nju očigledno ima posebno značenje – duž leđa ima veliku tetovažu ruže uz koju piše upravo "la vie en rose". Ni srednje ime Bin, prema istom izvoru, nije odabrano slučajno. Veruje se da je posveta aktivisti Karlu Binu, koji je bio inspiracija za Gaginu pesmu Born This Way.

Vest da su Gaga i Majkl dobili dete pojavila se početkom septembra, a izvor blizak pevačici tada je za PEOPLE rekao da je jako srećna. "Oduvek je želela da bude mama. To joj je bilo jako važno", rekao je izvor.

Nakon što je u aprilu završila turneju, Gaga je, kaže izvor, bila spremna da malo uspori i povuče se iz javnosti.

- Trenutno uživa daleko od očiju javnosti i u ovom posebnom vremenu sa bebom. Majkl je sjajan sa bebom. Sve zajedno otkrivaju i uče. Ona ne želi da propusti ništa od toga", dodao je. Drugi izvor ranije je otkrio da su Gaga i Majkl tokom leta uzeli pauzu od posla kako bi mogli da budu uz bebu. O majčinstvu je govorila još pre nekoliko godina. Gaga nikada nije skrivala da želi da postane mama. Još 2019. godine, govoreći o tome kako zamišlja sledećih deset godina svog života, među svojim željama spomenula je i decu.

- Želim da snimim još filmova. Želim da imam bebe - rekla je tada.

Gaga i Majkl zajedno su od 2020. godine, a veridbu je pevačica potvrdila u julu 2024, kada ga je tokom Olimpijskih igara u Parizu u razgovoru sa francuskim premijerom Gabrijelom Atalom predstavila kao svog verenika. Majkl, preduzetnik i diplomac Harvarda, sa Gagom je sarađivao i na njenom albumu Mayhem iz 2025. godine. Bio je jedan od producenata albuma te je učestvovao u pisanju nekoliko pesama. Sada su zajedno zakoračili u sasvim novo poglavlje, ono roditeljsko, koje je Gaga, prema svemu što je ranije govorila, dugo priželjkivala.

(miss7mama)

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