OVO JE POSLEDNJA FOTOGRAFIJA SINA SINDRI KRAFORD: Snimljen je mesec dana pre tragedije, jedan detalj mnogima promakao

Presli Gerber, sin Sindi Kraford, preminuo je u 27. godini u ustanovi za rehabilitaciju

Svet je šokirala vest o iznenadnoj smrti Preslija Gerbera (27), jedinog sina slavne supermodela Sindi Kraford, koji je preminuo u ustanovi za rehabilitaciju. Dok se javnost oprašta od mladog manekena, njegova poslednja objava na društvenim mrežama izaziva suze.

Mladi maneken i sin Sindi Kraford i Rendija Gerbera preminuo je u 27. godini. Tačan uzrok smrti u ovom trenutku nije poznat. Presli Gerber je tokom godina otvoreno govorio o svojoj borbi sa mentalnim zdravljem. Pre nego što je tragično preminuo, odlučio je da se povuče sa društvenih mreža kako bi se posvetio svom zdravlju.

Nasmejan i bezbrižan: Objava koja danas lomi srce

Nekoliko nedelja pre tragedije, Presli je na Instagramu objavio seriju fotografija sa snimanja za jednu modnu liniju. Na slikama pozira u dvorištu pored zelenila i statue, a na nekim fotografijama je nasmejan i deluje potpuno bezbrižno dok uspešno gradi manekensku karijeru po ugledu na majku.

Nakon vesti o njegovom odlasku, te fotografije dobile su sasvim drugačiji, potresan prizvuk.

"Volim te, brate": Poznati i fanovi se opraštaju

Ispod njegove poslednje objave, koju je objavio u avgustu ove godine, nižu se hiljade emotivnih poruka i saučešća. Među prvima se oglasila bogatašica Paris Hilton, koja je kratko napisala: "Volim te, brate".

Fanovi i poznanici ostavljaju dirljive reči, a jedan od njih se prisetio susreta sa njim: "Sreli smo se u Milanu na Nedelji muške mode 2017. i zauvek ću pamtiti koliko je bilo divno razgovarati sa tobom. Počivaj u miru i pronađi večnu sreću na nebu”. Drugi su dodali da se nadaju da je pronašao mir daleko od svih patnji.

Inače, tokom njegovog lečenja mu je porodica pružila javnu podršku, pa su se tako svi oglasili na njegovom Instagramu. Sindi je tada javno napisala: "Ti si moj ratnik! Prošao si kroz vatru da bi pronašao sebe."

(Blic Žena)

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