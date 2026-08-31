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OŽENIO SE BRAT PELIN: Na PZE najavio svadbu, a sada stvarno stao na "ludi kamen" (FOTO)

Reper Brat Pelin, čije je pravo ime Stefan Papić, oženio se svojom izabranicom Nedom.

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Foto: Printscreen/ YouTube - RTS Pesma Evrovizije
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Užički influenser Brat Pelin koji je publiku oduševio na Pesmi za Evroviziju pesmom 'Fräulein', sada je stao na ludi kamen. 

Sudeći prema fotografijama koje su objavljene na društvenim mrežama, svadba je bila veoma emotivna čak je i mladoženja pustio suzu. Ispoštovani su brojni tradicionalni običaji.

Mlada je bila u elegantnoj beloj venčanici sirena kroja, a preko jednog ramena imala je romantičnu belu mašnu, dok se mladoženja odlučio za klasično odelo.

Među brojnim komentarima i čestitkama, bilo je i onih koji su se našalili da je nastupom na PZE najavio svadbu s obzirom na to da mu je scenski nastup bio imitacija venčanja.

Ko je Brat Pelin?

U pitanju je užički influenser Stefan Papić poznatiji kao Brat Pelin, odlučio je da ove godine zakorači na muzičku scenu, a njegovo prvo predstavljanje publici bilo je na PZE gde izvodi numeru "Fräulein".

 Šira javnost ga je zavolela još 2020. zahvaljujući autorskom projektu "Sasvim Obične Emisije" 2020. godine. Na Instagram profilu broji preko 150.000 pratioca.

(Kurir)

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