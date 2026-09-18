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POSLE RAZVODA STIGAO NOVI PREOKRET: Kevin Kostner viđen sa atraktivnom plavušom, mlađa je od njega čak 31 godinu (FOTO)

Nakon razvoda, Kevin Kostner ponovo privlači pažnju javnosti sa misterioznom plavušom, dok su njihovi nežni gestovi izazvali brojne komentare.

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Foto: Profimedia/ Alessandro Bremec/NurPhoto, Shutterstock Editorial
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Kevin Kostner ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što je u Kaliforniji viđen u društvu misteriozne plavuše, a njihovi opušteni i nežni gestovi odmah su pokrenuli nagađanja o tome da li je slavni glumac ponovo zaljubljen.

Slavni glumac, koji ima 71 godinu, snimljen je tokom svakodnevne kupovine u Santa Barbari, nedaleko od svoje vile, u društvu žene koja je od njega mlađa čak 31 godinu. Iako njih dvoje nisu javno potvrdili da su u vezi, njihovo ponašanje privuklo je pažnju prisutnih.

Par je zajedno obilazio rafove, birao namirnice i kućne potrepštine, a potom su kese odneli do automobila na parkingu. Delovali su potpuno opušteno i nisu se trudili da izbegnu poglede drugih.

Prema navodima očevidaca, Kostner je tokom kupovine bio naročito nežan prema plavuši koja mu je pravila društvo.

Za ovu priliku glumac je odabrao potpuno ležernu kombinaciju – belu polo majicu, svetle pantalone, japanke i sunčane naočare, dok je njegova pratnja bila u širokoj beloj majici i teksas šortsu.

Ko je misteriozna plavuša?

Žena sa kojom je Kostner sada viđen navodno je Dženifer Milburn, 40-godišnjakinja iz Aspena u Koloradu, gde se nalazi i glumčev ranč.

Milburnova je svojevremeno radila kao stjuardesa u kompaniji „Delta“, a bavila se i modelingom. Danas, prema podacima sa njenog LinkedIn profila, radi na daljinu kao direktorka odeljenja u kompaniji „The Optimism Company“.

Za sada nema zvanične potvrde da su Kostner i Milburnova u ljubavnoj vezi, ali njihovo zajedničko pojavljivanje već je bilo dovoljno da javnost počne da nagađa da li je glumac pronašao novu partnerku.

 

Posle razvoda nije dugo bio sam

Kostnerovo novo pojavljivanje dolazi nakon njegovog razvoda od Kristin Baumgartner, sa kojom je bio u braku gotovo dve decenije. Njihov razvod privukao je veliku pažnju javnosti, a Baumgartner se nakon toga udala za Kostnerovog prijatelja.

Glumac se i ranije povezivao sa mlađim ženama.

U decembru prošle godine viđen je u društvu filmske stvarateljke Keli Nunan Gores, sa kojom su ga mediji povezivali kao sa potencijalnom novom partnerkom.

Pre nje, Kostner je bio povezivan sa Bruks Nejder, koja je od njega mlađa čak 42 godine, a čije su ime mediji ranije dovodili u vezu i sa teniserima Karlosom Alkarazom i Janikom Sinerom.

Ćerke su mu starije od žena sa kojima ga povezuju

Kostner je otac sedmoro dece, a zanimljiva je i činjenica da su njegove najstarije ćerke, Eni i Lili, starije od misteriozne plavuše sa kojom je sada viđen.

Eni ima 42 godine, dok Lili ima 40. Pored njih, glumac ima sinove Džoa (38), Lijama (30), Sejdena (19) i Hejsa (17), kao i ćerku Grejs (16).

Njegov ljubavni život decenijama je predmet interesovanja javnosti.

Kostner se 1978. godine oženio glumicom Sindi Kostner, koja danas ima 69 godina. Njihov brak trajao je do 1994. godine, a deset godina kasnije glumac se venčao sa Kristin Baumgartner. Njih dvoje bili su zajedno skoro dve decenije.

Jedna od njegovih značajnijih veza bila je i ona sa glumicom Brižit Runi.

Povezivali su ga i sa poznatim glumicama

Nakon razvoda, Kostnerovo ime povezivalo se sa još nekoliko poznatih žena.

Šuškalo se da je bio u romansi sa pevačicom Džul Kilčer, koja je od njega mlađa 19 godina, dok su ga mediji svojevremeno povezivali i sa glumicama Ris Viderspun i Šeron Stoun.

Stoun je, međutim, demantovala ljubavne glasine, navodeći da ih povezuje prijateljstvo, uz kompliment Kostneru da je veliki šmeker.

Sada je pažnju ponovo privukao zbog jedne misteriozne plavuše, a da li između njih zaista postoji nešto više od prijateljstva, za sada ostaje nepoznato.

(Stil)

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