POZNATA MANEKENKA KONAČNO PROGOVORILA O VEZI SA 20 GODINA STARIJIM BREDLIJEM KUPEROM: Godinama sve čuvaju u tajnosti

Jedna od najpozantijih manekenki na svetu, Điđi Hadid, retko kad govori o privatnom životu, a posbeno ne o ljubavnim vezama.

Ipak, sada je rešila da da nekoliko komentara o svojoj vezi sa glumcem Bredlijem Kuperom i objasni zbog čega je njihov odnos toliko drugačiji od svega što je imala u prošlosti.

- Ono što je divno u mojoj trenutnoj vezi i što se toliko razlikuje od onoga što sam ranije iskusila, jeste mogućnost da budem potpuno iskrena - počela je priču Điđi za francuski Vog.

Kako je ova objasnila, ona i Kuper mogu „da kažu šta misle, u trenutku kada to misle”.

- Ako je to nemoguće, verovatno znači da to nije prava osoba.

U periodu od skoro tri godine, otkako su se u oktobru 2023. prvi put pojavile glasine o njihovoj vezi, oboje su nastavili da nižu uspehe u svojim karijerama – i zajedno prolaze kroz uspone i padove.

- Ne razumemo nužno sve izazove poslova kojima se onaj drugi bavi, ali važno je imati nekoga ko te podržava – i pomaže ti da ostaneš čvrsto na zemlji.

Manekenka (31) koja sa pevačem Zejnom Malikom ima petogodišnju ćerku Kai, trenutno uživa u zajedničkom životu sa Bredlijem u Parizu gde on snima film.

- Dugo je Pariz za mene bio grad u koji sam dolazila zbog posla. Sletela bih tamo, žurila u hotel u kojem me je čekalo dvadeset fotografa, šetanje nije dolazilo u obzir, a zatim bih išla kolima do studija bez prozora. Ali nedavno sam, zahvaljujući svom dečku koji voli Francusku i govori francuski, otkrila potpuno drugačiji Pariz, koji obožavam. Zato, jednog dana, zašto da ne, mogla bih da se tamo nastanim - iskrena je bila Điđi.