Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

POZNATA MANEKENKA KONAČNO PROGOVORILA O VEZI SA 20 GODINA STARIJIM BREDLIJEM KUPEROM: Godinama sve čuvaju u tajnosti

Jedna od najpozantijih manekenki na svetu, Điđi Hadid, retko kad govori o privatnom životu, a posbeno ne o ljubavnim vezama.

1787817329_profimedia-1115666199.jpg
Foto: Profimedia/ SplashNews.com
Oglas

Ipak, sada je rešila da da nekoliko komentara o svojoj vezi sa glumcem Bredlijem Kuperom i objasni zbog čega je njihov odnos toliko drugačiji od svega što je imala u prošlosti. 

- Ono što je divno u mojoj trenutnoj vezi i što se toliko razlikuje od onoga što sam ranije iskusila, jeste mogućnost da budem potpuno iskrena - počela je priču Điđi za francuski Vog

Kako je ova objasnila, ona i Kuper mogu „da kažu šta misle, u trenutku kada to misle”.

- Ako je to nemoguće, verovatno znači da to nije prava osoba.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid)

U periodu od skoro tri godine, otkako su se u oktobru 2023. prvi put pojavile glasine o njihovoj vezi, oboje su nastavili da nižu uspehe u svojim karijerama – i zajedno prolaze kroz uspone i padove.

- Ne razumemo nužno sve izazove poslova kojima se onaj drugi bavi, ali važno je imati nekoga ko te podržava – i pomaže ti da ostaneš čvrsto na zemlji.

Manekenka (31) koja sa pevačem Zejnom Malikom ima petogodišnju ćerku Kai, trenutno uživa u zajedničkom životu sa Bredlijem u Parizu gde on snima film. 

- Dugo je Pariz za mene bio grad u koji sam dolazila zbog posla. Sletela bih tamo, žurila u hotel u kojem me je čekalo dvadeset fotografa, šetanje nije dolazilo u obzir, a zatim bih išla kolima do studija bez prozora. Ali nedavno sam, zahvaljujući svom dečku koji voli Francusku i govori francuski, otkrila potpuno drugačiji Pariz, koji obožavam. Zato, jednog dana, zašto da ne, mogla bih da se tamo nastanim - iskrena je bila Điđi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid)

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas