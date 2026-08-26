POZNATO ZAŠTO SE INDI NALJUTILA NA MAJKU: Tvrdi da godinama trpi nepravdu

Indi Aradinović kaže da je majka i sestra nikada nisu prihvatile onakvu kakva jeste.

Indi je otkrila da njena majka u teškim trenucima nikada nije bila uz nju, već je uvek držala stranu mlađoj ćerki Editi Aradinović. Upravo zbog toga što je majka stala na stranu mlađe ćerke, Indi je odlučila da prekine kontakt sa ženom koja ih je rodila.

"Majka, Edita i ja vodimo bitke svaka na svoj način jer su njih dve tako odlučile - njih dve su na jednoj strani, a ja na drugoj", rekla je.

Kako sama pevačica tvrdi, godinama prolazi kroz veliku nepravdu jer je majka i sestra nikada nisu prihvatile onakvu kakva jeste.

"Stalno sam oštro kritikovana. I kad treba i kad ne treba", požalila se Indi, naglašavajući da se u ovoj porodičnoj borbi oseća potpuno usamljeno. Prema njenim rečima, majka i Edita su se pozicionirale na jednu stranu, dok je ona ostala potpuno sama na drugoj.

Indi Aradinović je otvoreno priznala da joj kroz ceo život najteže pada upravo odnos sa majkom i nedostatak njene iskrene ljubavi

"Sestru i majku volim najviše na svetu"

Zbog ovog stalnog pritiska i osećaja da u porodici jednostavno nije prihvaćena, Indi je donela radikalnu i bolnu odluku: "Sestru i majku volim najviše na svetu. Ali sam ipak rešila da posle još jednog velikog razočaranja u majku i sestru zamislim da su ipak umrle za mene".

Podsetimo, javnost još uvek pamti jeziv snimak od pre nekoliko godina kada su se Indi i Edita fizički obračunale ispred zgrade u kojoj je Edita živela. Iako su se tada pomirile, različitost karaktera očigledno i dalje pravi nepremostiv jaz među njima.

Sa druge strane, Edita je poručila da prolazi kroz najlepši, ali i specifičan životni period i da ne želi da govori loše o porodici.

(Kurir)

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