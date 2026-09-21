PRODAJE SE NAJPOZNATIJA HALJINA PRINCEZE DAJANE: Dostiže cenu i do 300.000 dolara, a noć kada ju je obukla je ušla u istoriju (FOTO)

Najpoznatija „mala crna haljina” u istoriji kraljevske porodice ponovo se našla na aukciji.

Ovog decembra, takozvana „osvetnička haljina” princeze Dajane biće ponuđena na prodaju prvi put posle skoro tri decenije. Crna svilena kreacija Kristine Stambolijan, koju je Dajana nosila na zabavi časopisa Vanity Fair u londonskoj galeriji „Serpentajn” u junu 1994. godine biće glavna zvezda posebne modne aukcije koja se održava 9. decembra u kući „Sotbi” u NJujorku, piše britanski Vog.

Procenjena vrednost haljine kreće se između 150.000 i 300.000 dolara. Ovo je jedna od retkih kreacija koja je obeležila 90-e i postala mnogo više od pukog kroja i materijala, ostala je utisnuta u istoriju kao simbol pop kulture i slobode oblačenja.

Fotografija princeze Dajane sa otkrivenim ramenima u uskoj crnoj haljini dubokog izreza, bisernom ogrlicom uz vrat, te jarkocrvenim noktima i karminom u istoj nijansi – postala je jedna od najvažnijih fotografija njenog života.

Kontekst je, naravno, postao gotovo jednako poznat kao i sama haljina. Tog dana je trebalo da se emituje televizijski intervju sa Dajaninim suprugom, sada kraljem Čarlsom, u kojem je on govorio o svojoj nevernosti tokom njihovog braka.

Dajana je prvobitno planirala da za događaj u galeriji „Serpentajn” obuče nešto drugo, ali se u poslednjem trenutku predomislila. Haljinu sa spuštenim ramenima, koju je kreirao Stambolijan, posedovala je već tri godine, ali ju je prethodno smatrala „previše smelom” za javno pojavljivanje. NJena nekadašnja stilistkinja Ana Harvi kasnije se prisećala da je Dajana „želela da izgleda kao milion dolara”.

Tako je kasnije ova haljina postala poznata kao "osvetnička haljina", čime je imenovan modni fenomen koji su kasnije ponavljale generacije slavnih ličnosti suočenih sa raskidima i skandalima u javnosti, piše britanski Vog.

Dajana je više nikada nije nosila u javnosti. U junu 1997. godine, uvrstila je ovu kreaciju dizajnera Stambolijana među 79 haljina koje je lično ponudila na aukciji radi prikupljanja sredstava za humanitarne organizacije koje se bave borbom protiv raka i AIDS-a. Haljinu su tada kupili njeni sadašnji vlasnici i ona se od tada nalazi u njihovom posedu. Predstojeća decembarska prodaja nastaviće tu humanitarnu tradiciju, pri čemu će deo prihoda biti namenjen organizaciji „NHS Lothian Charity”, u korist Kraljevske bolnice u Edinburgu.

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