PROSLAVILA SE U LJUBAVNOM FILMU KOJI NEMA KOGA NIJE RASPLAKAO: Neverovatna životna priča čuvene holivudske glumice

Slavna holivudska glumica Debora Ker stekla je veliku popularnost ulogama u filmovima "Crni narcis", "Kvo vadis", "Odavde do večnosti", "Kralj i ja" i "Afera za pamćenje".

Debora Ker rođena je u uglednoj škotskoj porodici vojnog pilota, a odrasla u gradiću Helensborgu.

Kako je njena porodica bila imućna imala je priliku da se školuje na koledžima, igra balet u pozorištu, a kod svoje tetke pohađala je časove glume.

Prvi filmski angažman dobila je 1940. godine, ali su njene scene iz tog filma obrisane. Nakon toga, 1943. dobija novu ulogu i počinje da se zabavlja sa rediteljem Majklom Pauelom.

Ipak, ambicija za karijerom bila je jača od ljubavi, te je posle nekoliko godina odlučila da ostavi ljubavnika i ode u Ameriku. Već prvi film koji je tamo snimila postigao je veliki uspeh, reč je o drami "Crni narcis".

Debora je najčešće dobijala uloge hladnih i otmenih dama, a njena najpoznatiji film postao je "Odavde do večnosti" iz 1953. godine. Igrala je partnerku Berta Lankastera, a zbog ove uloge je nominovana za Oskara.

Najčešće je dobijala uloge u ljubavnim dramama, veliki uspeh postigla je i sa blokbasterom "Afera za pamćenje" iz 1957. godine gde je igrala sa Kerijem Grantom.

Glumila je u "Kazino rojalu" iz 1967. godine i bila najstarija Bondova devojka, a u filmu "The Gypsy Moths" pojavila se potpuno gola.

Iako je bila izuzetno popularna, čak šest puta je bila nominovana za Oskara, ali nije osvojila nijednog. Tek 1994. dobila je Oskara za životno delo.

Pored filma, njena velika ljubav bilo je i pozorište u koje se povremeno vraćala.

NJena velika ljubav bio je Antonije Bartlije za koga se udala 1945. godine i provela sa njim narednih četrnaest godina tokom kojih su dobili dvoje dece. Navodno je razlog za raskid bila njegova ljubomora na njen uspeh.

Drugi put se udala za scenaristu Pitera Virtela sa kojim je imala skladan brak.

Debora je preminula 2007. nakon dugogodišnje borbe sa Parkinsovom bolešću, a Virtel je preminuo tri nedelje kasnije.

