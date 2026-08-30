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PRVO POJAVLJIVANJE SELIN DION NAKON 2 GODINE: Rasplakala fanove u Parizu - odlučna u borbi sa bolesti

Selin Dion se pojavila u javnosti prvi put posle dve godine uoči nastupa u Parizu.

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Foto: Profimedia/ SIMON WOHLFAHRT
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Pojavljivanje pevačice u francuskoj prestonici prviuklo je veliku pažnju i bilo vrlo emotivno s obzirom na borbu pevačice sa zdravljem već godinama. 

Selin je kao i uvek bila vrlo elegantna. Nosila je bež mantil koji je sezao do poda uz crne naočare za sunce. 

Pozdravila je obožavaoce i fotografe ispred hotela i odvojila trenutak za poziranje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ipak, ovo pojavljivanje je samo uvod u njen još veličanstveniji povratak. Naime, Dion se pojavila u javnosti pet meseci nakon što je objavila da je sebi, kao poklon za 58. rođendan, priuštila seriju koncerata u „gradu svetlosti”.

- Ove godine dobijam najbolji rođendanski poklon u životu. Dobijam priliku da vas vidim i da nastupam za vas.

Na binu će stati u septembru, prvi put nakon Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, a seriju koncerata nastaviće sve do maja 2027. godine.

Selin je 2022. godine javno saopštila da boluje od sindroma ukočene osobe i da ulaže ogromne napore kako bi mogla da nastavi sa nastupima.

- Vidim to ovako: imam dva izbora, ili ću trenirati kao sportista i naporno raditi, ili ću odustati – i to je kraj: ostajem kod kuće, slušam svoje pesme, stojim pred ogledalom i pevam samoj sebi. Odlučila sam da radim sa medicinskim timom, svim svojim bićem – od glave do pete. Želim da budem najbolja verzija sebe.

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