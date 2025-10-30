PRVOM MUŽU HOMOSEKSUALCU RODILA DVOJE DECE, PA SE UDALA ZA JOŠ JEDNOG: Čuvena dizajnerka proslavila 50 godina ljubavi sa gej suprugom!

Modna dizajnerka Dajana fon Firstenberg nedavno je proslavila 50 godina ljubavi sa suprugom Berijem Dilerom. Tim povodom se oglasila na društvenim mrežama.

Međutim, njhova ljubavna priča je sve samo ne obična, a ljudi se i dan danas čude kako su opstali u takvoj jednoj specifičnoj zajednici.

Pa, o čemu je reč?

Dajanin suprug, kome je posvetila ovu emotivnu objavu na Instagramu, je otvoreno progovorio o svojoj seksualnosti, te je je priznao da je homoseksualac.

NJegovo priznanje nije promenilo odnos partnera, već ga je samo ojačalo. Modna dizajnerka bila je ta koja je inspirisala Berija da "skine kamen sa srca".

U eseju za "New York Magazine" pod naslovom "Istina o nama, nakon svih ovih godina" napisao je sledeće:

"Iako je u mom životu bilo mnogo muškaraca, postojala je samo jedna žena, a ona nije ušla u moj život sve dok nisam imao 33 godine", napisao je za svoj udragu.

Inače, ovo je Dajanin drugi brak sa gej muškarcem. S 19 godina upoznala je princa Egona fon Firstenberga, za kojeg se kasnije i udala. Ispostavilo se i da je on homoseksualac.

"Udala sam se za dva gej muškarca, OK? Ne znam zašto, ali za mene oni nisu gej, tako da to ne pravi neku razliku", poručila je.

(Superžena)

