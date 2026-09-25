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"RAZIŠLI SMO SE ZBOG DETETA": Pevačica dobila ćerku sa 30 godina starijim kompozitorom, a sada otkrila detalje njihovog odnosa

Iako su u braku, Zorana i Stevan ne žive zajedno, što izaziva veliko interesovanje javnosti.

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Foto: Ataimages.rs/ A.A.
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Pevačica Zorana Simeunović dospela je u žižu javnosti kada se udala za trideset godina starijeg kompozitora Stevana Simeunovića. Iako su mnogi sumnjali u njihovu ljubav, par je pre dve godine krunisao svoj brak rođenjem ćerke Jovane.

Zorana je otkrila da razmišlja o drugom detetu, priželjkući još jednu ćerku.

„Ne brinite se komšije, tu sam ja, razmišljam i o drugom detetu. Više bih volela ćerkicu. Samo ćerkicu! Žensko dete će da otvori vrata, neće muško“, poručila je Zorana.

Ne žive zajedno

Činjenica da Zorana i Stevan ne žive zajedno ne prestaje da fascinira medije i javnost. Pevačica je priznala da je glavni razlog njihovog razilaženja bila upravo briga o ćerki Jovani, kao i specifičan način života njenog supruga.

“Mi smo živeli zajedno, izvini molim te. Mi smo se razišli zbog deteta. Steva i ja ne možemo da budemo u istoj kući zajedno! To je čovek koji puši tri kutije dnevno, tambura gitaru do šest ujutru…”, priznala je pevačica.

„Tu tvrđavu će malo teže da sruše“

Uprkos tome što ne žive pod istim krovom, Zorana tvrdi da je njihov brak stabilan i da je ona smisao Stevinog života.

“Bože pobogu, da mogu sad bi nas razveli, ali ne može. Tu tvrđavu će malo teže da sruše. Kada si nečiji smisao života, to se ne ruši tek tako“, tvrdi Simeunovićeva.

(Hype)

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