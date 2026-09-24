RAZVODI SE SLAVNI GLUMAČKI PAR: Saznao da ga napušta od novinara - "Ne znam ništa o tome, nije mi rekla..."

Par je započeo vezu 2023, venčali su se 2024, a iste godine dobili sina.

U glumačkim krugovima odjeknula je vest da se glumica Zoja Berber, zvezda serije "Realni momci", razvodi od svog supruga, glumca Maksima Belborodova, poznatog po ulogama u filmovima "Led" i "28 Panfilovaca". Međutim, najšokantniji detalj ove priče jeste taj da njen suprug uopšte nije znao da je zahtev podnet!

Na portalu Jedinstvenog informacionog prostora prekršajnih sudija grada Moskve osvanula je informacija o tužbi za razvod koju je glumica Zoja podnela protiv Maksima 22. septembra 2026. godine, dok je prvo zvanično saslušanje zakazano za 6. oktobar.

Prema tamošnjim procedurama, za pokretanje postupka dovoljno je da jedan supružnik podnese zahtev, a drugi se obaveštava zvaničnom telegramom. Kako se čini, pismo još uvek nije stiglo na Maksimovu adresu, a glumica se nije potrudila da mu lično saopšti svoju odluku.

Kada su novinari pozvali Maksima Belborodova za komentar, usledio je potpuni šok, glumac nije imao pojma šta mu se dešava iza leđa.

- Ne znam ništa o tome. Naravno da mi nije rekla! Pa mi živimo zajedno, sve nam je odlično. Sve je u redu, ne razvodimo se, sve je prelepo! Imate čudne informacije, pa zašto me svi zovete? Sve je to neistina - izjavio je emotivno glumac za medije.

Munjeviti roman i brak posle samo nekoliko meseci

LJubavna priča ovog para delovala je kao sa filmskog platna. Upoznali su se u jesen 2023. godine, a strast je planula brzinom svetlosti. Već nakon mesec dana, na Noć veštica u Sankt Peterburgu, Maksim je zaprosio Zoju.

Ubrzo nakon veridbe saznali su da čekaju dete. Venčali su se u februaru 2024. godine, a već u junu iste godine na svet je došao njihov sin, kom su dali ime Maksim.

Kupili drugi stan da bi "pobegli jedno od drugog"

Iako su delovali skladno, u avgustu 2025. godine par je u jednom intervjuu otvoreno priznao da su prošli kroz izuzetno težak period nakon rođenja sina.

Kako bi spasili brak, smislili su nesvakidašnje rešenje. Kupili su drugi stan u koji su mogli da "pobegnu jedno od drugog" kada im je potreban mir. Maksim je priznao da je tamo odlazio posle posla da se istušira i igra igrice, dok je Zoja istakla da su njihovi prijatelji bili zatečeni ovom odlukom. Tada su se hvalili da je rezultat "2:0 u korist venčanja" i da do razvoda neće doći.

Pre Maksima volela scenaristu 11 godina

Pre braka sa Belborodovim, Zoja Berber je 11 godina provela u vanbračnoj zajednici sa scenaristom Aleksandrom Sineguzovim, sa kojim ima ćerku Nadeždu (rođenu 2014. godine). Iako su živeli zajedno od 2010. do kraja 2020. godine, do venčanja nikada nije došlo jer je Zoja odbila njegovu prosidbu. Razišli su se u prijateljskim odnosima.

(BlicŽena)

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