ŠAKIRA I PIKE PONOVO NA SUDU: Pevačica ima nove zahteve za nekadašnjeg fudbalera

Šakira i Žerar Pike pojavili su se ponovo pred sudom u Barseloni kako bi još jednom razmotrili sporazum o starateljstvu.

Kako prenosi Hola, kolumbijska zvezda i bivši fudbaler su se našli u Barseloni kako bi raspravljali o rasporedu viđanja svojih sinova, trinaestogodišnjeg Milana i jedanaestogodišnjeg Saše. Bivši par se pojavio na sudu povodom sporazuma koji su potpisali 2022. godine, nakon raskida veze, pri čemu Šakira traži izmene koje se konkretno odnose na međunarodna putovanja dečaka.

U saopštenju njenih predstavnika navodi se da ona nema nameru da uskrati Pikeu vreme koje provodi sa decom. Međutim, pevačica želi da se teret prelaska Atlantika ravnomernije raspodeli između roditelja koji žive na suprotnim stranama sveta.

- Cilj je da teret putovanja između Majamija i Barselone ne padne isključivo na nju - naveli su njeni predstavnici, kako prenosi Hola.

Šakira navodno predlaže da Pike dolazi u Majami kako bi viđao dečake, umesto da oni putuju u Barselonu tokom kratkih školskih raspusta. Pevačicin tim ističe da brzi prekookeanski letovi, uz prateću promenu vremenskih zona, remete ustaljenu rutina dece.

Takva promena bi im, prema rečima njenih predstavnika, omogućila da zadrže više vremena za svoje uobičajene aktivnosti vezane za školu, porodicu i prijatelje.

Šakira je 12. oktobra završila seriju koncerata u Madridru čime se završila njena izuzetno uspešna svetska karijera pod nazivom "Žene više ne plaču".

- Mislim da je ovaj mesec bio jedan od najvažnijih u mojoj karijeri. Ova serija koncerata bila je istorijska. Vi zaista zaustavljate vreme i činite me snažnom. Jer upravo vi mi dajete snagu da svake večeri izađem na ovu binu – sa potpunom radošću i ispunjenim srcem - rekla je pevačica u okviru jednog od nastupa.