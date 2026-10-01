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ŠAKIRA SE POJAVILA NA REVIJI TOMA FORDA U HALJINI KOJA ODUZIMA DAH: Ovo je jedno od njenih najelegantnijih izdanja ikad!

Šakira je bila među brojnim gostima na reviji Toma Forda održanoj u okviru Nedelje mode u Parizu, na kojoj je američki dizajner predstavio žensku kolekciju za proleće/leto 2027. godine.

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Foto: Profimedia/ PERUSSEAU / SplashNews.com, Splash
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Za dolazak na reviju Šakira je odabrala glamurozno, svečano izdanje – nosila je dugu večernju haljinu sa potpisom Toma Forda.

Maksi haljina jednostavnog kroja lepo prati liniju tela i ima dublji dekolte u obliku slova V. Tanke naramenice izrađene su od kristalića, koji ukrašavaju i otvorena leđa, kao i prednji deo golog torza.

Foto: Profiedia/ PERUSSEAU / SplashNews.com, Splash

Ovaj svetlucavi detalj celom autfitu daje dodatnu dozu glamura i blještavila, zbog čega se jednostavna crna haljina izdvaja u masi. Haljina se pri dnu širi u umeren sirena kroj, što omogućava lakše kretanje i daje joj dozu lepršavosti.

Svečanu kombinaciju za dolazak na reviju Toma Forda na Nedelji mode u Parizu, Šakira je dodatno upotpunila uskim visećim minđušama ukrašenim kristalićima.

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