SLAVNA BRAĆA ZARADILI MILIONE JOŠ KAO DECA, A MAJKA IM ŽIVI U BEDI: Jedan joj daje crkavicu, drugi je se odrekao skroz (FOTO)

Mekoli i Kiran Kalkin nisu u dobrim odnosima sa majkom, a koliko je situacija otišla daleko, svedoči i to što su pustili da živi u teškom siromaštvu

Mekoli Kalkin koji danas, 26. avgusta, proslavlja svoj 47. rođendan, definitivno je okrenuo svoj život za 180 stepeni nakon što je prošao težak put prepun zavisnosti.

Podsetimo, on se proslavio sa samo 10 godina serijalom filmova "Sam u kući", te praktično utabao put i svojoj braći koja su takođe glumci. Ipak, teret slave izneo je sam na svojim leđima.

Kada je video šta je Holivud uradio njegovom bratu, Mekolijev brat Kiran povukao se neko vreme iz glume, te se vratio sedmoj umetnosti tek kasnije, u zrelijim godinama.

No, šta je to slava uradila Mekoliju?

Problemi Mekolija Kalkina sa psihoaktivnim supstancama bili su rezultat spleta teških privatnih i profesionalnih okolnosti tokom odrastanja.

NJegov otac, Kit Kalkin, bio je izuzetno stroga i kontrolišuća figura koja ga je psihički i fizički iscrpljivala.

Sa 14 godina Mekoli je odlučio da se povuče iz glume i sudski se izborio za emancipuaciju od roditelja kako bi preuzeo kontrolu nad svojom zaradom.

U isti mah, Kalkin se suočio sa ogromnim porodičnim tragedijama. NJegova polusestra Dženifer preminula je od predoziranja 2000. godine, dok je 2008. godine njegova rođena sestra Dakota poginula kada ju je udario automobil.

Sve to uticalo je da tone sve dublje. Prve zvanične probleme sa policijom imao je 2004. godine kada je uhapšen zbog posedovanja marihuane i lekova za smirenje bez recepta. Dobio je uslovnu kaznu.

Kalkinov najturbulentniji period trajao je tokom 2000-ih i ranih 2010-ih godina, kada je eksperimentisao sa različitim narkoticima i alkoholom.

Ipak, sve se promenilo pre devet godina kada je u njegov život ušla Brenda Sing. Par se upoznao na snimanju filma "Changeland" 2014, a tri godine kasnije postali su par. Vereni su od 2022. i u međuvremenu su dobili dvojicu sinova - Dakotu i Karsona.

Kalkin danas čuva svoj mir od svih, pa čak i od rođene majke.

Podsetimo, Patriša Brentrap godinama je živela u senci nasilnog supruga, a kada je konačno rešila da se razvede, ujedno je probala i da preuzme kontrolu nad fondom u kom se nalazilo više od 15 miliona dolara zarade Mekolija Kalkina.

Macaulay Culkin comes from a large family that has had its ups and downs over the years. Find out more about his parents, Kit Culkin and Patricia Brentrup, and his relationship with them below. https://t.co/sAj4rJB5Vj — HollywoodLife (@HollywoodLife) January 9, 2024

Tokom mučne borbe za starateljstvo, 14-godišnji Mekoli je shvatio da se roditelji više bore oko prava na njegovu zaradu i 15% provizije nego oko same dece. Zbog toga ih je oboje tužio, izborio se za sudsku emancipaciju i postavio nezavisnog staratelja finansija. Nakon toga prekinuo je kontakt i sa majkom i sa ocem. Isto je uradio i Kiran kasnije, a razlog nije teško pogoditi.

Pre nego što se Mekoli proslavio, svih devetoro članova porodice živelo je u malom jednosobnom stanu u NJujorku. Kiran i Mekoli su kasnije navodili da su se osećali iskorišćeno i da su ih roditelji tretirali kao osnovni izvor prihoda.

Con solo 5 años ganó más de 45 millones de euros, y su padre lo obligaba a dormir en el sillón para que "no se le suba la fama a la cabeza".



Esta y otras torturas más fueron las que vivió Macaulay Culkin. pic.twitter.com/GMOsmjsHuA — Resumido (@Resumidoinfo) March 14, 2025

Ipak, u jednom trenutku došlo je do ponovnog kontakta Patriše sa decom. NJen novi suprug Mart Koks u razgovoru za "Dejli Mejl" otkrio je detalje odnosa i kako danas izgleda njihov život: "Nemamo para. Jedva preživljavamo".

Par inače živi u maloj kući, bez pristupa internetu, nemaju mobilne telefone, a okruženi su konjima i psima, dok je najbliži sused - gradska deponija.

Patriša se inače danas se bori s posledicama moždanog udara i progresivnom Alchajmerovom bolešću.

"Pamćenje joj traje svega pet minuta. Ponekad me pita gde je Mekoli i ne zna da je bio tu prošle nedelje", istakao je Koks dalje u razgovoru.

Iako se procenjuje da bogatsvo njenog sina Mekolija, koji sa verenicom Brendom Song i sinovima živi u raskošnoj vili u Kaliforniji, iznosi neverovatnih 18 miliona dolara, pomoć koju pruža majci je minimalna. Koks otkriva da im mesečno šalje 1.000 dolara. S druge strane, Kiran Kalkin, koji je prošle godine osvojio Oskara, uopšte im ne pomaže.

"Nikada ne zove. I ne očekujem ništa od njega. Nisam čovek koji traži", priznao je Koks. Ipak, u kući i dalje stoji njegova fotografija sa dodele Oskara.

"Stavio sam je na frižider da je podsetim. Da zna da je njen sin uspešan", dodao je.

Nakon ovog intervjua, Mekoli je gostovao u jednom podkastu i ispričao da je proveo neko vreme na ranču sa majkom.

"Bili smo tamo, mazili konje... I to je bilo to", rekao je.

Što se njegovog brata tiče, zanimljivo je da se na dodeli Emi nagrada, Kiran u govoru zahvalio majci.

"Hvala ti što si mi dala život, što si me naučila da budem nežan, osećajan, brižan i jak", rekao je, a da li će ikada uspeti potpuno da poprave odnose u porodici ostaje da vidimo.

(Mondo)

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