SLAVNI OTAC JE OTIŠAO I OSTAVIO JE SA MAJKOM KOJE SE NA SMRT PLAŠILA: U 12. godini spas našla kraj maćehe, a onda ju je majka pozvala na samrti

Elizabet En Henks, ćerka Toma Henksa, otkrila je kroz memoare svoje teške detinjstvo i složene porodične odnose

Elizabet En Henks većina ljudi poznaje jednostavno kao ćerkuToma Henksa, ali mnogo manje njih zna šta je to zapravo značilo dok je odrastala.

Elizabet je rođena 17. maja 1982. godine u Berbanku, Kalifornija, od Toma Henksa i njegove prve supruge, glumice Suzan Dilingem, poznatije pod umetničkim imenom Samanta Luis. NJen stariji brat, Kolin, rođen je nekoliko godina ranije.

Tom i Suzan su se upoznali dok su studirali pozorište na Kalifornijskom državnom univerzitetu u Sakramentu i venčali se dok su još gradili karijere. Međutim, njihov brak se završio kada je Elizabet bila mlada. Par se rastao 1985. godine, a njihov razvod je okončan 1987. godine, kada je Suzan dobila primarno starateljstvo nad decom.

Nedugo zatim, Suzan se preselila sa Kolinom i Elizabet iz Los Anđelesa u Sakramento. Godinama kasnije, Tom Henks se sećao kako je stigao da pokupi svoju decu samo da bi otkrio da više nisu tamo. Na kraju je saznao gde su otišli, a to iskustvo je označilo početak duge i teške borbe za starateljstvo.

U svojim memoarima iz 2025. godine, „Desetoro: Memoari o porodici i otvorenom putu“, Elizabet je opisala svoje detinjstvo u četiri jednostavne reči:

Zbunjenost. Nasilje. Uskraćenost. LJubav.

Napisala je da je kasnije došla do uverenja da njena majka živi sa ozbiljnom mentalnom bolešću, iako nijedna javno potvrđena dijagnoza nikada to nije otkrila.

Život se mogao promeniti bez upozorenja. Neki dani su bili ispunjeni toplinom i kreativnošću, dok su drugi bili obeleženi nestabilnošću, strahom i emocionalnim previranjima. Sećala se majke koja se budila pre zore da bi je vozila na konjičke izložbe, podsticala njenu maštu i punila njihov dom knjigama Šekspira i Jitsa. Pa ipak, sećala se i noći zbunjenosti, nepredvidivog ponašanja i rastuće neizvesnosti. Dve stvarnosti su postojale jedna pored druge.

Dok je Elizabet pokušavala da shvati dom, ostatak sveta je gledao kako njen otac postaje jedna od najvećih holivudskih zvezda. Kako je karijera Toma Henksa uzlazila, on je nastavio da se bori da ostane aktivan deo života svoje dece. Bez jasnih zakonskih osnova za promenu starateljstva, viđao ih je uglavnom vikendom i praznicima.

Sve se promenilo kada je Elizabet imala četrnaest godina. Nakon nasilnog incidenta kod kuće, starateljstvo je promenjeno i preselila se u Los Anđeles da živi sa svojim ocem, Ritom Vilson, i mlađom braćom, Česterom i Trumanom. Prilagođavanje je trajalo, ali je donelo nešto što joj je dugo bilo potrebno: stabilnost.

Elizabet je često sa toplotom govorila o Riti Vilson, opisujući je ne samo kao maćehu, već kao još jednu majku u svom životu. Za nju, njena mlađa braća nikada nisu bila „polubraća“, već su jednostavno bili porodica.

Još jedno slomljeno srce dogodilo se tokom njene poslednje godine srednje škole kada ju je majka pozvala da joj kaže da umire.

Suzan Dilingam je preminula 2002. godine u 49. godini. Elizabet je imala samo 19 godina.

Godinama je nosila neodgovorena pitanja o ženi koju je volela, koje se plašila i koju je teško razumela.

Godine 2025, pišući pod pseudonimom E. A. Henks, objavila je knjigu „Desetoro“, prateći putovanje iz detinjstva koje je nekada preduzela sa majkom dok je istraživala sećanja koja su oblikovala njen život. Memoari nisu napisani da bi se pripisala krivica; napisani su da bi se potražilo razumevanje.

NJen brat Kolin je pročitao rane nacrte rukopisa, a pre objavljivanja, Tom Henks je pročitao celu knjigu. Prema Elizabet, njegov odgovor je bio jednostavan: „To je tačan opis tvoje majke. To je upravo ono što je bilo voleti je i plašiti je se.“

Te reči su sa izuzetnom iskrenošću prikazale složenu porodičnu priču. Elizabet En Henks nije sledila očev put u glumu. Umesto toga, pronašla je svoj glas kao spisateljica, birajući da ispriča duboko ličnu priču sa empatijom, razmišljanjem i saosećanjem.

Ponekad najveće nasleđe nije slava. To je hrabrost da se istina kaže sa ljubaznošću.

(Stil)

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