Zeleni ljiljan, poznat i kao chloroform (Chlorophytum comosum), jedna je od najzahvalnijih biljaka za uzgoj u zatvorenom prostoru. Prepoznatljiv je po dugim, povijenim listovima sa svetlim prugama, a naročito atraktivno izgleda u visećim saksijama.

Osim što predstavlja prelep ukras u domu, ova biljka poznata je i po svojim zanimljivim svojstvima. Laboratorijska istraživanja pokazala su da zeleni ljiljan može da apsorbuje određene štetne materije iz vazduha, među kojima su formaldehid i benzen.

Ova jedinjenja mogu biti prisutna u pojedinim vrstama nameštaja, bojama, lepkovima i građevinskim materijalima. Ipak, jedna saksija nije dovoljna da značajno pročisti vazduh u prostoriji, pa biljka ne može da zameni redovno provetravanje i odgovarajuće prečišćivače vazduha.

Uspeva čak i ako nemate mnogo iskustva sa cvećem

Velika prednost zelenog ljiljana jeste njegova prilagodljivost. Najviše mu prija indirektna svetlost, ali može da opstane i u polusenci.

Zalivajte ga umereno, kada se površinski sloj zemlje prosuši, a tokom zimskih meseci smanjite količinu vode.

Izbegavajte direktno sunce, koje može da ošteti njegove dekorativne listove.

Prema feng šuiju, poželjno ga je imati u domu

Prema feng šui verovanjima, zeleni ljiljan simbolizuje vitalnost, sklad i pozitivnu energiju.

Bilo da verujete u ovu drevnu kinesku filozofiju ili jednostavno želite da ulepšate životni prostor, zeleni ljiljan odličan je izbor za dnevnu sobu, kuhinju ili spavaću sobu.

(Blic Žena)