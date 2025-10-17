Oglas
SOFIJA RIČI ČEKA DRUGO DETE: Manekenka se nedavno porodila, a sada otkrila nove lepe vesti (FOTO)

Sofija Riči je ponovo trudna!

Foto: Profimedia
Manekenka (27) je putem Instagrama otkrila da očekuje još jednu bebu sa svojim suprugom, Eliotom Grejndžom. Pored fotografije u ogledalu je napisala:

- Na putu sam da predstavim ove bebe.

Primećuje se da je Sofija napisala "bebe", a ne "beba", pa se postavlja pitanje da li se možda radi o blizancima. 

Ćerka čuvenog muzičara Lajonela Ričija je i u početku prve trudnoće držala vest u tajnosti kako bi „zaštitila svoje mentalno zdravlje i svoj prostor“, rekla je za Vog u januaru 2024. godine. 

- Trudnoća je zaista strašna. Nisam shvatala da postoji toliko prekretnica koje morate da dostignete i toliko testova koje morate da uradite. Za mene je bilo zaista važno da zaštitimo naše mentalno zdravlje i naš prostor kao para - iskrena je bila Sofija tada. 

Sofija i njen suprug, poznat kao muzički producent, izgovorili su sudbonosno "da" na romantičnom venčanju u Francuskoj u aprilu 2023. godine, a među gostima su bili Paris Hilton, Kameron Dijaz i druge poznate ličnosti. 

 

