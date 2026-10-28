SOFIJA VERGARA UHVAĆENA NA VEČERI SA NOVIM DEČKOM: Nedavno je raskinuo vezu, a od njenog sina stariji je samo četiri godine (FOTO)

Sofija Vergara ima 54 godine i kako nam se čini ona živi svoj najbolji život bez kajanja i osvrtanja

Sofija Vergara, koja sada ima 54 godine, jedna je od vodećih fem fatalnih žena američke kinematografije. Karijeru je započela kao model sa 17 godina, a prva velika kompanija koja ju je potpisala bila je Pepsi. Vergara je rekla da je rođena u Kolumbiji i da joj je u mladosti omiljena zabava bila provođenje vremena na plaži. Bezbrižno se sunčala kada joj je prišao muškarac i predstavio se kao modni fotograf. Priznao je da traži nova lica, napravio je nekoliko snimaka i razmenio brojeve telefona sa Sofijom. Vergara nije verovala da će uspeti do samog kraja, ali fotograf ju je na kraju pozvao i ponudio joj prvi posao modela.

Lo que se sabe del supuesto romance entre Sofía Vergara y el vocalista de Imagine Dragons, Dan Reynolds | Por Virginia García https://t.co/RWeSWpEdCw https://t.co/YrTdxOUUbI — Infobae América (@infobaeamerica) October 28, 2026

Sa 17 godina, Sofija Vergara je izgledala zapanjujuće, a sada je još zgodnija i lepša! Pre tri godine, razvela se od glumca Džoa Manganijela posle osam godina braka, a nedavno su se pojavile glasine da je glumičino srce ponovo zauzeto. Baš pre neki dan, paparaci su uhvatili Sofiju u restoranu u Beverli Hilsu na romantičnom sastanku sa frontmenom grupe Imadžin Dragons, Denom Rejnoldsom. Barem nije izgledalo kao prijateljska večera.

Prema rečima insajdera, Sofija Vergara je mnogo flertovala sa svojim pratiocem, smešeći se i smejući se njegovim šalama. Koji bi muškarac mogao odoleti takvoj taktici? Međutim, veče se završilo samo slatkim flertovima, jer su se paru ubrzo pridružili glumičini prijatelji - poznata poslovna žena Anastasija Soare i njen pratilac.

Frontmen grupe Imagine Dragons, Den Rejnolds, ima 39 godina, što samo doprinosi skandaloznosti situacije. On je samo četiri godine stariji od sina Sofije Vergare, Manola Gonzaleza-Ripola. Glumica ga je rodila 1991. godine sa svojim prvim mužem, Džoom Gonzalezom, nakon samo dve godine braka.

Dan Reynolds นักร้องนำวง Imagine Dragons วัย 39 ปี และ Sofía Vergara นักแสดงหญิงวัย 54 ปี ตกเป็นข่าวลือว่ากำลังคบหาดูใจกัน หลังมีผู้พบเห็นทั้งคู่จับมือกันระหว่างรับประทานอาหารค่ำที่ร้าน Cipriani ในย่าน Beverly Hills รัฐ California สหรัฐอเมริกา ภาพที่เผยแพร่แสดงให้เห็นว่า Dan เอื้อมมือไปจับมือ Sofía ขณะนั่งรับประทานอาหารด้วยกัน โดยเธอยิ้มให้เขาอย่างมีความสุข ทั้งคู่ยังมี Anastasia Soare ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Anastasia Beverly Hills และเพื่อนอีกหนึ่งคนร่วมโต๊ะด้วย การปรากฏตัวครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลัง Dan เลิกรากับ Minka Kelly นักแสดงหญิง ซึ่งคบหากันมานานเกือบ 4 ปี นอกจากนี้ เขายังถูกพบเห็นอยู่กับ Chantel Jeffries นางแบบสาว ในคอนเสิร์ตของ Miley Cyrus ที่ Hollywood Bowl เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ Dan เคยแต่งงานกับ Aja Volkman นักร้องสาว โดยทั้งคู่มีลูกด้วยกัน 4 คน ส่วน Sofía หย่าร้างกับ Joe Manganiello นักแสดงชาย ในปี 2024 หลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนาน 7 ปี ต่อมาเธอเคยคบหากับ Justin Saliman ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ และมีข่าวเชื่อมโยงกับ Douglas Chabbott นักธุรกิจหนุ่ม อย่างไรก็ตาม ทั้ง Dan และ Sofía ยังไม่ได้ออกมายืนยันสถานะความสัมพันธ์ ท่ามกลางกระแสข่าวลือที่เกิดขึ้นหลังทั้งคู่ถูกพบเห็นด้วยกัน - Dan Reynolds, the 39-year-old frontman of Imagine Dragons, and 54-year-old actress Sofía Vergara have sparked dating rumors after being spotted holding hands during dinner at Cipriani in Beverly Hills, California. Photos from the outing show Dan reaching across the table to hold Sofía’s hand as she smiled at him. They were joined by Anastasia Soare, founder of Anastasia Beverly Hills, and another friend. The sighting comes just weeks after Dan reportedly split from actress Minka Kelly, with whom he had been in a relationship for nearly four years. He was also spotted with model Chantel Jeffries at Miley Cyrus’ concert at the Hollywood Bowl on October 18. Dan was previously married to singer Aja Volkman, with whom he shares four children. Meanwhile, Sofía divorced actor Joe Manganiello in 2024 after seven years of marriage. She later dated orthopedic surgeon Justin Saliman and was also romantically linked to businessman Douglas Chabbott. Neither Dan nor Sofía has publicly confirmed the nature of their relationship. — hear and there (@hear_and_there_) October 28, 2026

"Zaljubiti se u momka koji je skoro godište vašeg sina - tako pikantno “, piše se na internetu o novoj navodnoj romansi Sofije Vergare.

Glumica se nedavno našla u centru zabrinjavajuće situacije sa bivšim mužem. Naime, Džo Manganijelo je objavio memoare u kojima je optužio Sofiju za ravnodušnost, pa čak i za okrutnost. Priznao je da mu je pre nekoliko godina dijagnostikovana ozbiljna autoimuna bolest, što je na kraju dovelo do njihovog razvoda.

Prema Manganijelu, redovno je patio od jakih bolova u stomaku, koji su ga sprečavali čak i da hoda, a čirevi su mu se razvijali u digestivnom traktu. Ostali neprijatni simptomi uključivali su groznicu, plikove, osip, glavobolju, umor i rektalno krvarenje. Tokom svojih najgorih momenata, Džo Manganijelo se osećao posebno loše i u takvim trenucima se oslanjao na podršku svoje supruge, koju, kako kaže, nikada nije dobio.

"Moja žena je odbila da me zagrli, čak i kada sam je molio“, napisao je glumac u svojim memoarima.

Prema njegovim rečima, najozbiljnija epizoda bolesti dogodila se 2019. godine. Tada je Manganijelo izgubio 27 kilograma, podvrgnut operaciji delimičnog uklanjanja creva i privremeno postao zavisan od stome. Patio je od teške depresije, razmišljao je o samoubistvu i, da bi povratio samoprisebnost, nabavio je psa po imenu Babls. Tvrdi da je njegova žena počela da se ruga njegovoj naklonosti prema psu i da je bila okrutna prema Bablsu. Štaviše, nakon njihovog razvoda, par se skoro svađao za starateljstvo nad psom, a Vergara je na kraju popustila, osećajući da je Babls zaista više vezana za njenog bivšeg muža.

Nakon glumčevih otkrića, na internetu su izbile žestoke debate o njegovom braku. Mnogi su odmah Sofiju Vergaru nazvali „đavolom u suknji“, ali glumica nije ćutala. Iako nije želela da se upušta u direktan sukob sa bivšim mužem, objavila je veoma indikativnu objavu. Napisala je da je najbolje izbegavati narcise u životu: oni će uvek pronaći način da vas loše prikažu.

Uzgred, u tri godine od razvoda para, Sofija Vergara je povezivana sa nekoliko afera. Sumnjalo se da je u vezi sa Luisom Hamiltonom, za koga se sada navodi da će biti budući muž Kim Kardašijan ; ortopedskim hirurgom Džastinom Salimanom; igračem američkog fudbala Tomom Brejdijem, koji je nedavno izazvao svađu između anđela Viktorijas Sikreta Irine Šejk i Kandis Svanepul; a sada je predmet njene pažnje postao Den Rejnolds. Ko zna, možda je ozbiljno?

(Stil)

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