Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

SOFIJA VERGARA UHVAĆENA NA VEČERI SA NOVIM DEČKOM: Nedavno je raskinuo vezu, a od njenog sina stariji je samo četiri godine (FOTO)

Sofija Vergara ima 54 godine i kako nam se čini ona živi svoj najbolji život bez kajanja i osvrtanja

1793172307_profimedia-1086122337--1-.jpg
Foto: Kathy Hutchins / Zuma Press / Profimedia
Oglas

Sofija Vergara, koja sada ima 54 godine, jedna je od vodećih fem fatalnih žena američke kinematografije. Karijeru je započela kao model sa 17 godina, a prva velika kompanija koja ju je potpisala bila je Pepsi. Vergara je rekla da je rođena u Kolumbiji i da joj je u mladosti omiljena zabava bila provođenje vremena na plaži. Bezbrižno se sunčala kada joj je prišao muškarac i predstavio se kao modni fotograf. Priznao je da traži nova lica, napravio je nekoliko snimaka i razmenio brojeve telefona sa Sofijom. Vergara nije verovala da će uspeti do samog kraja, ali fotograf ju je na kraju pozvao i ponudio joj prvi posao modela.

Sa 17 godina, Sofija Vergara je izgledala zapanjujuće, a sada je još zgodnija i lepša! Pre tri godine, razvela se od glumca Džoa Manganijela posle osam godina braka, a nedavno su se pojavile glasine da je glumičino srce ponovo zauzeto. Baš pre neki dan, paparaci su uhvatili Sofiju u restoranu u Beverli Hilsu na romantičnom sastanku sa frontmenom grupe Imadžin Dragons, Denom Rejnoldsom. Barem nije izgledalo kao prijateljska večera.

Prema rečima insajdera, Sofija Vergara je mnogo flertovala sa svojim pratiocem, smešeći se i smejući se njegovim šalama. Koji bi muškarac mogao odoleti takvoj taktici? Međutim, veče se završilo samo slatkim flertovima, jer su se paru ubrzo pridružili glumičini prijatelji - poznata poslovna žena Anastasija Soare i njen pratilac.

Frontmen grupe Imagine Dragons, Den Rejnolds, ima 39 godina, što samo doprinosi skandaloznosti situacije. On je samo četiri godine stariji od sina Sofije Vergare, Manola Gonzaleza-Ripola. Glumica ga je rodila 1991. godine sa svojim prvim mužem, Džoom Gonzalezom, nakon samo dve godine braka.

"Zaljubiti se u momka koji je skoro godište vašeg sina - tako pikantno “, piše se na internetu o novoj navodnoj romansi Sofije Vergare.

Glumica se nedavno našla u centru zabrinjavajuće situacije sa bivšim mužem. Naime, Džo Manganijelo je objavio memoare u kojima je optužio Sofiju za ravnodušnost, pa čak i za okrutnost. Priznao je da mu je pre nekoliko godina dijagnostikovana ozbiljna autoimuna bolest, što je na kraju dovelo do njihovog razvoda.

Prema Manganijelu, redovno je patio od jakih bolova u stomaku, koji su ga sprečavali čak i da hoda, a čirevi su mu se razvijali u digestivnom traktu. Ostali neprijatni simptomi uključivali su groznicu, plikove, osip, glavobolju, umor i rektalno krvarenje. Tokom svojih najgorih momenata, Džo Manganijelo se osećao posebno loše i u takvim trenucima se oslanjao na podršku svoje supruge, koju, kako kaže, nikada nije dobio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by People Magazine (@people)

"Moja žena je odbila da me zagrli, čak i kada sam je molio“, napisao je glumac u svojim memoarima.

Prema njegovim rečima, najozbiljnija epizoda bolesti dogodila se 2019. godine. Tada je Manganijelo izgubio 27 kilograma, podvrgnut operaciji delimičnog uklanjanja creva i privremeno postao zavisan od stome. Patio je od teške depresije, razmišljao je o samoubistvu i, da bi povratio samoprisebnost, nabavio je psa po imenu Babls. Tvrdi da je njegova žena počela da se ruga njegovoj naklonosti prema psu i da je bila okrutna prema Bablsu. Štaviše, nakon njihovog razvoda, par se skoro svađao za starateljstvo nad psom, a Vergara je na kraju popustila, osećajući da je Babls zaista više vezana za njenog bivšeg muža.

Nakon glumčevih otkrića, na internetu su izbile žestoke debate o njegovom braku. Mnogi su odmah Sofiju Vergaru nazvali „đavolom u suknji“, ali glumica nije ćutala. Iako nije želela da se upušta u direktan sukob sa bivšim mužem, objavila je veoma indikativnu objavu. Napisala je da je najbolje izbegavati narcise u životu: oni će uvek pronaći način da vas loše prikažu.

Uzgred, u tri godine od razvoda para, Sofija Vergara je povezivana sa nekoliko afera. Sumnjalo se da je u vezi sa Luisom Hamiltonom, za koga se sada navodi da će biti budući muž Kim Kardašijan ; ortopedskim hirurgom Džastinom Salimanom; igračem američkog fudbala Tomom Brejdijem, koji je nedavno izazvao svađu između anđela Viktorijas Sikreta Irine Šejk i Kandis Svanepul; a sada je predmet njene pažnje postao Den Rejnolds. Ko zna, možda je ozbiljno?

(Stil)

BONUS VIDEO:

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas