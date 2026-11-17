Dok je izlazila sa proslave, opkolili su je novinari i fotografi, a ona je s osmehom na licu šetala sve dok u jednom trenutku nije izgubila ravnotežu.

Ema Votson nezgodno je pala dok je napuštala žurku u Los Anđelesu. Glumica, najpoznatija po ulozi u "Hariju Poteru", pridružila se brojnim slavnim osobama na događaju "GQ Men of the Year" u petak uveče. Iako je preskočila crveni tepih, bila je na proslavi.

Votson, koju retko vidimo u javnosti, obukla je vintidž mini-haljinu s dezenom iz kolekcije Valentino x Christi Belcourt Resort 2016, a na nogama je imala visoke štikle Jacquemus.

Emma Watson takes a nasty tumble as she attends GQ's Men of the Year party at the Chateau Marmont in LA https://t.co/YKuRYFSeoY — That's The Badger! (@Thatsthebad) November 13, 2026

Dok je izlazila sa proslave, opkolili su je novinari i fotografi, a ona je s osmehom na licu šetala sve dok u jednom trenutku nije izgubila ravnotežu, okliznula se i pala na pod.

To se dogodilo u trenutku kada je neko u pozadini uzviknuo da mu je "Ema najomiljenija glumica svih vremena". Pritom je za dlaku izbegla da sa sobom na pod povuče jednog obožavatelja koji je tražio autogram.

It’s so rare to see Emma Watson, and then you get to see this. 🤦 The cameraman was giving off such negative vibes. Get up, sweetie! The new Harry Potter season isn’t done filming. LMAOO 😭 https://t.co/kvhOq4bJ2C — DavidoPolice (@DavidoPolice) November 15, 2026

Oni oko nje odmah su joj priskočili u pomoć, ali Votson se vrlo brzo digla na noge, delujući kao da se ništa nije desilo. Onda se izvinila i nastavila s osmehom na licu.

Emma Watson had a little unexpected moment while arriving at the GQ Men of the Year party in Los Angeles. She lost her footing in her heels but quickly got back up, laughed it off and carried on like a pro. ❤️ https://t.co/Tcijaw3plG — 𝐒𝐮𝐧𝐧𝐲 🩶 (@_Its__sunny) November 14, 2026

Snimci njenog pada proširili su se mrežama, a besni obožavatelji okrivili su fotografe i one koji su pokušali da dobiju autogram: "Kako je ti ljudi samo pritiskaju, ona samo pokušava da prođe kroz njih, a zapravo mora da ih obilazi jer oni ne žele da se pomere", "Isuse, sklonite joj se s puta i dajte joj malo prostora i dostojanstva, obična gamad", "Sramotno, pustite je na miru i nađite život", "Nadam se da je dobro", "Izgubila je ravnotežu u štiklama, ali se brzo pridigla, nasmejala tome i nastavila dalje kao prava profesionalka"...

(Kurir)

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