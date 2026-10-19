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STAJLING OD 20.000 EVRA ZA SAMO 200! Danijela Dimitrovska rekreirala autfit i još jednom dokazala da modu drži u malom prstu (VIDEO)

Danijela je mnogima prava modna inspiracija, a sada je ona na Istagramu objavila jedan vrlo interesantan i ujedno koristan smimak o tome kako dobar stajling ne mora da košta čitavo bogatstvo.

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Foto: Instagram Printsktin/danijeladimitrovska
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I šta je Danijela Dimitrovska tačno izvela?

Ona je rekreirala jedan Chanel look koji košta oko 20.000 evra, ali za mnogo manje para, tačnije za ukupno 200 evra.

Ovaj stajling čine svetle farmerke, bela majica, bež džemper i odgovarajući aksesoari.

Prvo je našla sličan džins koji košta oko 3.500 dinara.

Zatim, tu je obična bela majica koja košta oko 1.800 dinara.

Nakon toga red je na džemper. Danijela je našla gotovo identičan, sa kragnicom i rajsferšlusom do grudi, koji košta 4.900 dinara.

Od aksesoara tu je braon kaiš koji je Danijela našla za 3.000 dinara, kao i ogrlica od oko 1.500 dinara.

Obuću, kako kaže, nije našla identičnu, ali se snašla sa belantankama.

A torbu je našla skoro istu, ali za oko 8.000 dinara.

„Šta kažemo, da li sam uspela da rekreiram outfit od 20.000 € za 200 €? Iskreno… ja sam jako zadovoljna, mislim da izgleda gotovo identično (materijale nećemo da komentarišemo jer tu sigurno postoji razlika), ali sve u svemu: može! I eto još jednog primera da ukus i dobar stil nemaju veze sa novcem, ukus gradimo, on dolazi vremenom“, navodi Danijela.

(Zadovoljna)

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