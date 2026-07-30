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SVE JE GLUMA, USKORO KRAH LJUBAVI? Prijatelji Megan i Harija zabrinuti zbog promane u prinčevom ponašanju, svi slute najgore

Megan i Hari prolaze kroz bračnu krizu, navode strani mediji.

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Foto: Profimedia/ instagram,Planet
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Nakon što  je Megan Markl postavila ultimatum princu Hariju u vezi sa jednim aspektom njihovog odnosa, dobro obavešteni izvori sada tvrde da ovaj par živi „odvojene živote“.

-Sada žive potpuno odvojeno, otkrio je izvor za Rob Shuter’s Naughty But Nice. -To je prevazišlo samo poslovne rasporede. Imaju različite prioritete, različite svakodnevne rutine i provode znatno manje vremena zajedno nego što javnost pretpostavlja.

U maju ove godine, izbori bliski paru su tvrdili da je Megan „konačno poručila Hariju da mora finansijski da pogura stvari“, navodno ne ostavljajući mu drugu opciju osim da preduzme nešto kako bi „novac nastavio da pristiže“.

Megan i Hari u finansijskim problemima nakon gubitka spora

Međutim, u nedeljama koje su usledile, Hari je doživeo još jedan finansijski udarac nakon što je izgubio višegodišnji pravni spor protiv izdavača lista Daily Mail (kompanije Associated Newspapers) u vezi sa optužbama za narušavanje privatnosti.

Procene pokazuju da su Hari i ostali tužitelji nakupili oko 67 miliona dolara sudskih troškova, što je pokrenulo spekulacije da će vojvoda od Saseksa morati da potraži finansijsku pomoć od bogatih i poznatih prijatelja kako bi pokrio te troškove.

Zbog svega toga, izvori navode da se Megan i Hari poslednjih meseci sve češće pojavljuju sami u javnosti.

-Niko ne zna šta će se sledeće dogoditi, rekao je drugi izvor. Ali ljudi iz njihovog okruženja više ne raspravljaju o tome da li provode vreme razdvojeni. Svi se pitaju da li ovaj brak uopšte može da preživi.

(Hello)

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