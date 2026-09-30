SVE JE VIŠE POREDE SA KEJT: Lilibet oduševila javnost potezom koji neodoljivo podseća na strinu (FOTO)

Iako se nikada nisu srele malena princeza već ima karakter koji bi Kejt Midlton mogao da se dopadne

Princeza Lilibet možda je tek zakoračila u novo životno poglavlje, ali čini se da je već pronašla hobi koji je posebno zanimljiv i zbog jedne osobe iz kraljevske porodice.

Ćerka princa Harija i Megan Markl pokazala je da uživa u fotografisanju, a upravo je fotografija jedna od velikih strasti njene strine, princeze Kejt.

Lilibet je rođena u Sjedinjenim Američkim Državama, a nakon povratka porodice u Veliku Britaniju sve više pažnje privlače detalji o njenom novom životu. Posebno je zanimljiva činjenica da se petogodišnja princeza već okušava iza objektiva.

Povod za otkrivanje njenog novog interesovanja bila je fotografija koju je porodica podelila povodom 42. rođendana princa Harija. Na crno-beloj fotografiji Lilibet je snimala svog oca Polaroid fotoaparatom, dok je njeno lice, zbog zaštite privatnosti, bilo prekriveno emotikonom.

Mala princeza nosila je lepršavu haljinu sa cvetnim dezenom, dok joj je duga crvena kosa bila raspuštena. Sa fotoaparatom u rukama delovala je potpuno koncentrisano, pažljivo nameštajući kadar kako bi fotografisala Harija.

Čini se da joj fotografisanje nije potpuno novo. Još ranije je pokazala interesovanje za kameru, a njen stariji brat, princ Arči, takođe je imao priliku da uči osnove fotografije od reditelja i bliskog prijatelja porodice Misana Harimana.

Lilibet i princeza Kejt imaju nešto veoma posebno zajedničko

Upravo ovde priča postaje zanimljivija. Fotografija je već godinama jedna od prepoznatljivih strasti princeze Kejt, koja je poznata po tome što često sama fotografiše svoju decu.

Kejt je studirala istoriju umetnosti na Univerzitetu Sent Endruz, a njen interes za vizuelne umetnosti tokom godina proširio se i na fotografiju.

Zvanična kraljevska biografija navodi da ima dugogodišnje interesovanje za fotografiju, dizajn i tekstil, dok je bila uključena i u brojne fotografske projekte.

Posebno se pamti njen projekat "Hold Still“, pokrenut tokom pandemije, koji je okupio fotografije ljudi širom Velike Britanije i zabeležio svakodnevni život tokom perioda izolacije.

Kejt je takođe pokrovitelj Royal Photographic Society, što dodatno govori o tome koliko joj je ova umetnost bliska.

Fotografisanje je postalo i deo načina na koji porodica princa Vilijama i Kejt čuva privatnost svoje dece. Brojne fotografije Džordža, Šarlot i Luja koje su objavljene povodom njihovih rođendana i drugih važnih datuma napravila je upravo njihova majka.

Zato nije teško zamisliti zašto bi Lilibet mogla da razvije sličnu ljubav prema fotografiji. Ipak, njihova zajednička strast za sada ostaje zanimljiva slučajnost, jer se tetka i bratanica, prema dosadašnjim javno dostupnim informacijama, još nisu upoznale.

Da li su se Kejt i Lilibet ikada srele?

Lilibet je prvi put došla u Veliku Britaniju 2022. godine, kada je sa roditeljima prisustvovala obeležavanju platinastog jubileja kraljice Elizabete II. Tada je prvi put lično upoznala svoju prabaku, pokojnu kraljicu, kao i dedu, kralja Čarlsa.

Međutim, nije potvrđeno da je tom prilikom došlo do privatnog susreta između Lilibet i porodice princa Vilijama. Još 2021. godine, neposredno nakon Lilibetinog rođenja, Kejt je na pitanje novinara da li je razgovarala sa bebom putem FaceTimea odgovorila da nije, ali je tada izrazila želju da je upozna.

U međuvremenu se mnogo toga promenilo. Ako se porodica ponovo bude češće susretala u Velikoj Britaniji, postoji mogućnost da se Lilibet i njena strina konačno upoznaju.

Ukoliko se se to dogodi, fotografija bi mogla da bude jedna od njihovih prvih zajedničkih tema, posebno ako mala Lili nastavi da uživa u svetu fotoaparata kao što to već godinama čini princeza Kejt.

(Glossy)

BONUS VIDEO: