SVE OČI BILE SU UPRTE U NJIH: Devojka Breda Pita zablistala u haljini GOLIH LEĐA, a on pokazao moćno trodelno odelo

Bred Pit i Ines de Ramon pojavili su se na crvenom tepihu 74. Filmskog festivala u San Sebastijanu povodom premijere filma 'Heart of the Beast'.

Bred Pit i njegova devojka Ines de Ramon pojavili su se večeras na crvenom tepihu 74. Filmskog festivala u San Sebastijanu, zbog premijere filma "Heart of the Beast” gde on tumači glavnu ulogu. Vladala je prava euforija među publikom kada se pojavio poznati par.

Bred Pit (62) je za veliko filmsko veče obukao elegantno, trodelno odelo u skroz retro maniru, a istom stilu pripadaju i frizura i naočare koje je nosio. Ines de Ramon (33) se pojavila u elegantnoj zelenoj haljini od čipke, golih leđa i bez brushaltera, kako sam kroj odeće i zahteva.

Ines je ponovo odabrala model modnog brenda Chloé čije kreacije često nosi i ovaj put je bila modno usklađena sa slavnim glumcem, za razliku od ovog njihovg pojavljivanja u javnosti kada su pokazali potpuni nesklad u odevanju, ali sa jasnom namerom.

Pit i njegova partnerka pojavili su više puta u javnosti za kratko vreme, prvo na US Openu u NJujorku, a zatim na premijerama filma "Heart of the Beast” pa na auto-trkama NASCAR Cup Series u Tenesiju.

Svaki put su delovali kao veoma zaljubljen i srećan par, a njihove nastupe pored komentara podrške prate i opaske na račun njegovog lošeg odnosa sa decom koju ima sa bivšem suprugom, glumicom Anđelinom Džoli.

Sudeći po zajedničkim pojavljivanjima, veza Breda Pita i Ines de Ramon se sasvim dobro odvija, a traje od kraja 2022. Prognoziraju im i venčanje, šuška se da planiraju da odnos krunišu rođenjem deteta, a ukoliko dođe do svadbe, glumcu bi to bio treći brak, jer je bio oženjen i glumicom Dženifer Aniston. Dizajnerka nakita iza sebe ima brak sa glumcem Polom Veslijem koji se nedavno pojavio na US Openu, u isto vreme kada je njegova bivša i njen nov partner bili na tribinama. Ni Vesli više nije singl pa je tenis gledao u društvu svoje devojke.

Isticanja radi, Bred Pit u filmu "Heart of the Beast”, koji je režirao Dejvid Ajer, tumači lik bivšeg pripadnika specijalnih jedinica koji sa svojim borbenim psom pokušava da preživi surove uslove nakon avionske nesreće na Aljasci. Film se na festivalu u San Sebastijanu prikazuje u zvaničnoj selekciji, ali van konkurencije za nagradu.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO: