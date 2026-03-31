SVI SE SEĆAJU ČUVENE MIE KOLUČI IZ SERIJE REBELDE: Iza slave i osmeha krila je tužnu priču - borila se sa anoreksijom koja je umalo nije ubila

Anaí, nekadašnja tinejdžerska zvezda iz serije "Rebelde", danas uživa u porodici i muzičkim projektima, a njena priča o borbi s poremećajem ishrane inspiriše mnoge.

Iza slike glumačke i muzičke zvezde Anai krije se priča o izazovima, odrastanju i velikim prekretnicama koje su obeležile njen životni put.

Meksička glumica i pevačica Anaí svetsku slavu je stekla početkom 2000-ih zahvaljujući ulozi Mije Koluči u hit seriji ''Rebelde'', koja se svojevremeno prikazivala i u Srbiji, te osvojila i domaću publiku. NJena uloga razmažene, ali harizmatične tinejdžerke brzo ju je pretvorila u jedno od najprepoznatljivijih lica svoje generacije.

Rođena kao Anai Đovana Puente Portilja 14. maja 1983. u Meksiko Sitiju, karijeru je započela još kao dete, a tokom godina izgradila je uspešan put i u glumi i u muzici. Kao članica popularne grupe RBD, nastale iz serije "Rebelde", postigla je ogroman međunarodni uspeh i stekla milione obožavatelja širom sveta.

Bend je nizao hitove poput "Sálvame","Sólo quédate en silencio", "Rebelde" i "Nuestro amor", koji su obeležili jednu generaciju.

Godinama nakon raspada, članovi su se ponovo okupili i održali veliku povratničku turneju, što je dodatno probudilo nostalgiju među fanovima širom sveta.

Iza reflektora, njen život obeležili su i teški izazovi. Otvoreno je govorila o borbi s poremećajem ishrane u mladosti, koja se, kako je priznala, umalo završila tragično.

''Godinama sam patila od anoreksije i bulimije koje su me gotovo ubile. Od tog trenutka se sve promenilo. Verovala sam da nisam dovoljna. Stvarno sam to verovala'', rekla je svojevremeno, piše Hola.

''Mogla sam pet ili šest dana da ne jedem. Ponekad bih pojela grejp, ponekad led kako bih zavarala želudac'', priznala je, a taj period je danas iza nje.

U privatnom životu pronašla je stabilnost uz meksičkog političara Manuela Velaska Koelja, koji je u vreme njihovog venčanja bio guverner savezne države Čijapas.

Venčali su se 25. aprila 2015. godine, a danas zajedno imaju dva sina – Manuela, rođenog u januaru 2017, i Emilijana, koji je na svet došao u februaru 2020. godine.

Danas ima 42 godine, a na društvenim mrežama i dalje je vrlo aktivna, gde s pratiteljima deli brojne trenutke iz privatnog i poslovnog života. Na Instagramu je prati više od 12,7 miliona ljudi.

Mnogi će primetiti i kako se nije značajno promenila od vremena najveće slave – i dalje zrači prepoznatljivim šarmom i pojavom, zbog čega bez problema privlači pažnju gde god se pojavi.

Anai se poslednjih godina povukla iz glume i više se posvetila porodici i povremenim muzičkim projektima. Takođe se pojavila kao članica žirija u meksičkoj verziji šoua Masked Singer, čime je potvrdila da je i dalje prisutna na sceni.

