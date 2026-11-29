Nikol Kidman je izdvojila vreme da podeli tajne svoje lepote.

Iako trenutno „baca čini“ na velikom ekranu u filmu ,,Practical Magic 2", Nikol Kidman je izdvojila vreme da podeli tajne svoje lepote.

Međutim, njena stvarna filozofija lepote u sebi nema ničeg natprirodnog: zaštitni faktor, hladan tuš, svilene jastučnice i majčina mudrost.

BUDIM SE… Oko šest, osim ako nisam imala noćno snimanje, onda možda oko osam.

DAN ZAPOČINEM… Doručkom, jer se budim gladna. Meljem zrna sveže kafe, čitam novine, a vrlo često prošetam po kraju kako bih upila jutarnje sunce, što je odlično za resetovanje cirkadijalnog ritma.

ZA DORUČAK BIRAM… Dobar kapućino, obično malo bobičastog voća i jogurt. Ništa previše komplikovano!

MOJA JUTARNJA RUTINA ULEPŠAVANJA… S godinama je postala mnogo doslednija. Istuširam se hladnom vodom, očistim lice, nanesem hidratantnu kremu i, što je najvažnije, zaštitni faktor. Odrastajući u Australiji, brzo sam naučila da mi sunce nije prijatelj! Preferiram negu koja je lagana na koži, ali pruža dubinsku zaštitu.

MOJ OMILJENI PARFEM… Trenutno volim da kombinujem. Nekim danima je to skupoceni parfem, a nekim moja lična mešavina - sve zavisi od raspoloženja! Obožavam miris svežeg cveća, posebno gardenije, narandžinog cveta i noćnog jasmina.

NAJBOLJI SAVET O LEPOTI KOJI SAM DOBILA… Potiče od moje majke. Ne samo onaj da nosim zaštitni faktor, mada je i tu bila u pravu! Uvek je verovala da ljubaznost, radoznalost i samopouzdanje čine osobu zaista lepom. To je ostalo uz mene.

MOJE OMILJENO JELO… Definitivno burata sa paradajzom i svežim hlebom, posebno nakon vremena koje sam ovog leta provela u Evropi.

ZA RUČAK BIRAM… Suši, salatu ili omlet.

MOJ NAČIN DA SE OPUSTIM… Priroda. Šetnja. Trčanje. Tenis. Vreme provedeno sa ljudima koje volim, kao i čitanje. Knjige su mi svuda po kući. Ponekad čitam tri knjige istovremeno.

MOJA NAJLUKSUZNIJA NAVIKA ULEPŠAVANJA JE… Vreme koje posvećujem večernjoj rutini nege. To je jedan od onih retkih trenutaka u danu kada mogu potpuno da se isključim, distanciram od tehnologije i jednostavno dozvolim sebi da budem prisutna u trenutku.

MOJA OPSESIJA… Vruća joga, uranjanje u hladnu vodu i meditacija.

MOJ PROVERENI IZGLED ZA ZABAVE… Podrazumeva blistavu kožu, naglašene oči i sjaj za usne. Oduvek verujem da šminka treba da istakne ono što vi jeste, a ne da vas potpuno promeni.

MOJ VEČERNJI RITUAL ULEPŠAVANJA… Skidanje šminke je neizostavno i o tome nema pregovora, bez obzira na to koliko sam umorna. Sve nežno uklonim serumom , a zatim posežem za noćnom kremom, što je jedan od onih proizvoda kojima se iskreno radujem svake večeri. Zatim se ušuškam na svoju svilenu jastučnicu sa maskom za spavanje i prepuštam se dobrom snu.

POSLEDNJA STVAR KOJU URADIM PRE NEGO ŠTO UGASIM SVETLO… Razgovaram sa sestrom. Pošto je ona u Australiji, njen dan obično tek počinje kada se moj završava, pa to dođe kao divan, topao zagrljaj pred spavanje.

MOJ POSLEDNJI OBROK NA ZEMLJI… Morao bi da bude u okruženju voljenih. Mnogo tanjira koje delimo, sveži plodovi mora, odličan hleb, a za desert sveže sezonsko voće... i beskrajni razgovori.

(Elle)

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