"TAŠTA ME JE VREĐALA, A NJENA BRAĆA SU HTELA DA ME PREBIJU": Oliver Mandić o početku veze sa 22. godine mlađom suprugom

Prvi susret dogodio se kada je Maja imala 18 godina, dok je Mandić bio znatno stariji, što je dodatno otežavalo početak njihove veze.

Oliver Mandić sreću je pronašao u braku sa 22 godine mlađom suprugom Majom, za čiju se ljubav, ali i naklonost njene porodice, godinama borio. Danas, njih dvoje uživaju u srećnom braku, a imaju i ćerkicu Hanu, ali malo ko zna, koliko je turbulencija sa sobom nosila njihova ljubavna priča.

LJubavna priča Olivera Mandića i njegove supruge Maje privlači veliku pažnju javnosti, a pevač je svojevremeno otkrio detalje svoje četvorogodišnje borbe da osvoji ženu svog života. Iako su se venčali 2000. godine i kasnije dobili ćerku Hanu, njihov prvi susret i sam početak romanse bili su sve samo ne uobičajeni.

Kada su se prvi put sreli, Maja je imala svega 18 godina, pa je razlika u godinama u početku bila prepreka. Međutim, poznati pevač nije odustajao od nje sve dok nije uspeo da je osvoji.

"Jurio sam je četiri godine"

Oliver i Maja krunisali su ljubav brakom 2000. godine, a deset godina kasnije dobili su ćerku Hanu. Pevač je svojevremeno detaljno opisao njihov prvi susret u klubu i četvorogodišnju poteru koja je usledila:

"Upoznali smo se u klubu Bombo, koji je ranije držao Džej. Došao sam sa ekipom i četiri, pet devojaka. Otišao sam do šanka da kupim cigarete baš kad je ona sa drugaricama ulazila u kafić. Istog trenutka prišao sam joj i upitao je: 'Odakle si?' Pogledala me je i kroz smeh odgovorila da je iz Hercegovine. Zamolio sam Džeja da isključi muziku, kleknuo dole i zaprosio je pred petsto ljudi. Dogovorili smo se da se vidimo sutradan, ali ona se, naravno, nije pojavila. Jurio sam je četiri godine i na kraju uspeo da je odvedem kod matičara. LJubav je čudo. Kraljevi su zbog nje skidali krune s glava, a ne ja kome su samo ljubav i muzika potrebni", rekao je za "Magazin 52".

Uprkos tome što se sutradan nije pojavila na dogovorenom sastanku, Oliverova upornost se na kraju isplatila, pa je par nakon četiri godine zabavljanja i ubeđivanja otišao pred matičara.

"Tašta me je zvala i sasula uvrede na moj račun"

Ipak, na samom početku, njena porodica nije mu bila naklonjena.

"U početku nije bilo nimalo lako. Tašta nije htela ni da čuje za mene. Zvala me je i preko telefona, sasula sijaset uvreda na moj račun, dok su njena braća vrebala priliku da me prebiju. Ali, iako su jedva pristali na naše venčanje, ja sam od Maje tražio da potpiše predbračni ugovor, kao u američkim filmovima. Ona je otišla i sve ispričala mojoj majci, koja joj je nedvosmisleno zapretila: Slušaj, dete moje, ako to uradiš, nemoj više da mi dolaziš. Da sam tvoja majka, ja bih ga premlatila. I, naravno, njena reč bila je presudna", zaključio je tada Mandić.

(Blic)

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