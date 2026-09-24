TEJLOR LOTNER POSTAO TATA: Glumac koga su žene obožavale u "Sumrak" sagi dobio ćerku

Glumac Tejlor Lotner, zvezda "Sumrak" sage, i njegova supruga, koja se takođe zove Tejlor Lotner, su postali roditelji.

Par je u zajedničkoj objavi na svojim Instagram profilima objavio da su dobili svoje prvo dete, devojčicu po imenu Lenon Tejlor.

- Prva nedelja ljubavi prema našoj slatkoj maloj Leni. Lenon Tejlor Lotner. 16.9.2026. - napisali su u opisu slike.

Par je u martu objavio da očekuje prvo dete, a zatim su u junu otkrili i pol bebe. Ubrzo nakon prvobitne objave, Tej je u aprilskoj epizodi svog podkasta *The Squeeze* priznala da oseća strah zbog deljenja vesti o trudnoći sa javnošću.

Tokom cele trudnoće, Tej je otvoreno govorila o tome da se ne oseća najbolje povodom promena na svom telu.

- Nikada ranije nisam imala problem sa poređenjem, ali sam se definitivno uhvatila kako poredim svoje telo u trudnoći sa telima drugih trudnica – posebno onih koje su pred sam porođaj, a i dalje su vitke i u odličnoj formi. To je prvi put da se suočavam sa takvim problemom, a verujem da je to i inače česta pojava. Već se ne osećam najbolje u svojoj koži, a tu je onda i taj aspekt poređenja sa drugima - iskrena je bila.

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