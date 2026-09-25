U DEVETOJ DECENIJI ODUŠEVLJAVA NA INSTAGRAMU: LJubivoje Ršumović pokazao kako danas uživa u ljubavi (FOTO)

Omiljeni dečji pisac LJubivoje Ršumović, kojeg mnogi od milošte zovu čika Ršum, i u devetoj deceniji života pokazuje da godine nisu prepreka za nove navike, putovanja i uživanje u ljubavi. Pesnik je aktivan i na društvenim mrežama, gde povremeno deli trenutke iz svog života, a posebno pažnju privlače fotografije na kojima je sa partnerkom Gordanom.

Čika Ršum bez problema koristi Instagram, a njegovi pratioci tako imaju priliku da zavire u njegovu svakodnevicu. Na fotografijama se može videti kako uživa u društvu Gordane, sa kojom provodi vreme, putuje i boravi van gradske vreve.

NJihove zajedničke fotografije privlače pažnju upravo zbog toga što pokazuju jednu jednostavnu i toplu stranu života poznatog pesnika.

LJubivoje Ršumović iza sebe ima dugu i bogatu ljubavnu priču. Gotovo pet decenija bio je u braku sa Natašom, sa kojom je dobio trojicu sinova. NJihova ljubavna priča počela je još 1958. godine, kada su se kao brucoši upoznali na fakultetu.

Ršumović je svojevremeno govorio da je Nataša bila najlepša među studentkinjama, a njihov brak trajao je sve do njene smrti 2016. godine.

Danas, godinama kasnije, pesnik ponovo pokazuje da za bliskost, druženje i ljubav nema određenih godina. Sasvim prirodno deli delić svog života i na društvenim mrežama.

(Direktno)

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