U SUSRET 64. ROĐENDANU, DEMI MUR POKAZALA PRAVO LICE: Svi se pitaju u čemu je tajna njenog tena (FOTO)

Nema prilike u kojoj Demi Mur ne pobere komplimente, pa čak i kad njena kozmetičarka podeli fotografiju posle tretmana!

Holivudska glumica Demi Mur početkom novembra slavi 64. rođendan, koji dočekuje kao jedna od najcenjenijih glumica u Holivudu. Iako su joj decenijama izmicale nagrade, ona je posle uloge u filmu "Supstanca" podsetila zbog čega je obožavana od osamdesetih, a jedan od njenih aduta je, pored glumačkog dara, i te kako lepota.

Iako se često spekuliše o fejsliftingu, botoksu i dermalnim filerima, glumica do sad nije priznala da koristi takve načine da se podmladi, a šta god da stoji iza njenog fenomenalnog izgleda, Demi oduševljava u svim prilikama.

A tako je i kad nije doterana, videli smo nakon što je njena kozmetičarka Keren Bertov podelila fotografije Demi Mur posle jednog tretmana! Glumica je nosila jednostavnu belu majicu i tamnoplave pantalone, a delovala je potpuno prirodno.

Keren Bertov, inače, sarađuje s glumicom već četiri godine, a otkrila je da su njih dve zajedno podelile mnogo toga i da je imala priliku da upozna pravu Demi.

– Ono što je počelo pre četiri godine kao ostvarenje sna pretvorilo se u putovanje koje duboko cenim. Četiri godine brige o tvojoj koži, deljenja toliko posebnih trenutaka i upoznavanja neverovatne žene koja se krije iza ikone – napisala je ona na Instagramu pored fotografije s holivudskom zvezdom.

Demi Mur o starenju kaže da je najvažnije prihvatiti sebe

Glumica je ranije istakla da se njen odnos prema starenju menjao minulih godina i da joj iskustvo donosi veću sigurnost u sebe i manju potrebu za validacijom drugih.

– Mislim da je to kombinacija osećaja prijatnosti u sopstvenoj koži i sve manje potrebe za spoljašnjom potvrdom – rekla je Demi.

U nastavku je objasnila da godine sa sobom i i sposobnost da prihvatimo različite strane svoje ličnosti, uključujući i one koje smo ranije procenjivali prestrogo.

– To je nešto što zaista dolazi s vremenom, kad naučimo da više prihvatamo sebe, a ne samo delove sebe koji nam se najviše dopadaju. Dolazimo do toga da cenimo i svoje osobenosti, čak i one zbog kojih smo sebe osuđivali, i da dopustimo da taj sud jednostavno nestane – poručila je glumica.

(Glossy)

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