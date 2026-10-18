Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

U SUSRET 64. ROĐENDANU, DEMI MUR POKAZALA PRAVO LICE: Svi se pitaju u čemu je tajna njenog tena (FOTO)

Nema prilike u kojoj Demi Mur ne pobere komplimente, pa čak i kad njena kozmetičarka podeli fotografiju posle tretmana!

1792310080_ee5cff7bc42f09c3be5966c6b1ddbf4bed047c90.jpg
Foto: Profimedia/ Stefano Costantino TTL / Stefano Costantino, AvalonAvalon
Oglas

Holivudska glumica Demi Mur početkom novembra slavi 64. rođendan, koji dočekuje kao jedna od najcenjenijih glumica u Holivudu. Iako su joj decenijama izmicale nagrade, ona je posle uloge u filmu "Supstanca" podsetila zbog čega je obožavana od osamdesetih, a jedan od njenih aduta je, pored glumačkog dara, i te kako lepota.

Iako se često spekuliše o fejsliftingu, botoksu i dermalnim filerima, glumica do sad nije priznala da koristi takve načine da se podmladi, a šta god da stoji iza njenog fenomenalnog izgleda, Demi oduševljava u svim prilikama.

A tako je i kad nije doterana, videli smo nakon što je njena kozmetičarka Keren Bertov podelila fotografije Demi Mur posle jednog tretmana! Glumica je nosila jednostavnu belu majicu i tamnoplave pantalone, a delovala je potpuno prirodno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Keren Bartov (@keren_bartov)

Keren Bertov, inače, sarađuje s glumicom već četiri godine, a otkrila je da su njih dve zajedno podelile mnogo toga i da je imala priliku da upozna pravu Demi.

– Ono što je počelo pre četiri godine kao ostvarenje sna pretvorilo se u putovanje koje duboko cenim. Četiri godine brige o tvojoj koži, deljenja toliko posebnih trenutaka i upoznavanja neverovatne žene koja se krije iza ikone – napisala je ona na Instagramu pored fotografije s holivudskom zvezdom.

Demi Mur o starenju kaže da je najvažnije prihvatiti sebe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Demi Moore (@demimoore)

Glumica je ranije istakla da se njen odnos prema starenju menjao minulih godina i da joj iskustvo donosi veću sigurnost u sebe i manju potrebu za validacijom drugih.

– Mislim da je to kombinacija osećaja prijatnosti u sopstvenoj koži i sve manje potrebe za spoljašnjom potvrdom – rekla je Demi.

U nastavku je objasnila da godine sa sobom i i sposobnost da prihvatimo različite strane svoje ličnosti, uključujući i one koje smo ranije procenjivali prestrogo.

– To je nešto što zaista dolazi s vremenom, kad naučimo da više prihvatamo sebe, a ne samo delove sebe koji nam se najviše dopadaju. Dolazimo do toga da cenimo i svoje osobenosti, čak i one zbog kojih smo sebe osuđivali, i da dopustimo da taj sud jednostavno nestane – poručila je glumica.

(Glossy)

BONUS VIDEIO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas