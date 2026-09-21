UDAJE SE ĆERKA SAŠE POPOVIĆA: Suzana Jovanović progovorila o Aleksandrinoj svadbi

Suzana Jovanović je podelila radosne vesti, ali se prisetila i pokojnog supruga Saše Popovića.

Ćerka Saše Popovića uskoro će stati na ludi kamen i izgovoriti večno "da", a Suzana Jovanović je odličila da oktrije pojedinosti i priznala da se raduje budućim unučićima.

Kad je govorila o podršci ljudi iz svog okruženja nakon Sašine smrti, Suzana je naglasila koliko joj znače pažnja i lepa reč:

- Hvala dragom Bogu meni ne treba ništa, samo lepa reč. To je besplatno, to ne košta. Keba je dolazio i uvek pita kako sam, kako izdržavam. Ima tu još ljudi, ali opet kažem ne treba da dolaze, da imaju ni obavezu prema meni da mi nešto duguju, da nešto moraju. Danas ne moraš ništa ako ne želiš. Ni od moje dece ne očekujem ništa, oni su formirani ljudi, uskoro ću imati i zeta i moja Aleksandra se udaje, svi su tu, puna je kuća, da imam punu kuću unučića. Ja ljude volim čak i one koji su me povredili. Neću taj teret da nosim na leđima čitav život - rekla je Suzana.

Jovanovićeva se osvrnula i na prijatelje koji ne dolaze na grob Saše Popovića:

- Nisam ja to tako drastično shvatila, ne moraju da dođu na pomen. Sale za koga je uradio nešto on će osetiti potrebu da dođe i da upali sveću. Videćemo na sledećoj godišnjici ko će da se pojavi, sve manje i manje. Svi smo u užurbanom životu, svi žure da nešto naprave, stvore... Sve što sam Saletu poslala je garderoba koja je kupljena u Parizu, ništa nije poneo sa sobom. Moramo se restartovati - kazala je ona u emisiji "Premijera vikend specijal" i istakla da se raduje što će njena ćerka uskoro da stane na ludi kamen:

- Deca su mi odrasli ljudi, Aleksandra će uskoro stati na ludi kamen, tu je moj zet Igor. Došlo je vreme da se mama posveti sebi - rekla je Suzana u pomenutoj emisiji.

(Kurir)

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