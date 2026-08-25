VANESA BRAJANT EMOTIVNOM PORUKOM OBELEŽILA KOBIJEV ROĐENDAN: Uspomene koje lome srca

Vanesa Brajant se s ljubavlju seća Kobija Brajanta na dan kada bi pokojna NBA legenda proslavila svoj 48. rođendan.

U nedelju, 23. avgusta 2026. godine, Vanesa je na Instagramu objavila staru fotografiju na kojoj je sa Kobijem, obeležavajući tako još jedan rođendan bez supruga.

- Srećan rođendan, dragi. Volim te neizmerno - napisala je na svom Instagram profilu.

Kobi je poginuo u 41. godini u padu helikoptera u Kalabasasu, Kalifornija, 26. januara 2020. godine. NJihova trinaestogodišnja ćerka, Džidži Brajant, i još sedam ljudi su takođe poginuli u nesreći.

Više od šest godina kasnije, Kobijev rođendan ostaje važan datum za Vanesu, njihovu najstariju ćerku Nataliju Brajant, kao i za porodicu i prijatelje koji nastavljaju da slave njegov život.

Vanesa i Kobi zajedno imaju četvoro dece, Đijanu Mariju koja je poginula u nesreći sa ocem, Nataliju, Bianku i najmlađu Kapri koja je u trenutku nesreće bila beba.