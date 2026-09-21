„ZAISTA JE IZAZOVNO“: Kejt Midlton i dalje vodi tešku bitku nakon raka – ovaj deo života joj najteže pada

Kejt Midlton navodno prolazi kroz težak period u životu. Ne samo da je njen najstariji sin, princ Džordž, krenuo u internat, već se princeza od Velsa još uvek oporavlja nakon borbe s karcinomom, čija vrsta nikada nije javno otkrivena.

Uz sve to, izvori tvrde za „RadarOnline“ da se princeza od Velsa i dalje „bori“ s jednim važnim aspektom svog života – javnim nastupima i govorenjem pred većim brojem ljudi.

„Ketrin može da deluje potpuno opušteno kada ljudi vide fotografije s velikih prijema, ali stvarnost je da oni mogu biti iznenađujuće zahtevni“, rekao je za ovaj medij visoko pozicionirani izvor blizak kraljevskoj porodici.

„Istovremeno se može odvijati na stotine razgovora, ljudi se neprestano kreću, a svi, sasvim razumljivo, žele da dobiju priliku da razgovaraju s njom. Ketrin nije osoba koja prirodno govori dovoljno glasno da bi se njen glas čuo preko cele prostorije, pa joj zaista može biti izazovno da nadjača svu tu buku“, dodao je izvor.

Izvor je istakao da Kejt „razgovore shvata izuzetno ozbiljno“ i da nikako ne voli da se neko oseća kao da je samo „odrađen“ u okviru službenog događaja. To joj, međutim, može dodatno otežati ovakve događaje jer je njen „instinkt da zastane, pažljivo sasluša i osobi posveti punu pažnju, umesto da razmeni nekoliko reči i odmah nastavi dalje“.

„Postala je svojevrsna interna šala jer je redovno podsećaju da govori glasnije, a ponekad s gostima razgovara znatno duže nego što raspored dozvoljava. LJudi oko nje navikli su da gledaju kako raspored kasni jer se Ketrin toliko uživi u nečiju priču“, rekao je izvor.

„Prošla je obuku za javne nastupe i način na koji da se s njima nosi, ali uprkos očiglednom porastu samopouzdanja, i dalje više voli da bude tiha nego glasna“, dodao je.

Kejt je nedavno i sama priznala koliko joj takva okruženja mogu biti izazovna. Tokom prijema u Bakingemskoj palati u aprilu 2026. godine, organizovanog povodom 100. rođendana kraljice Elizabete, razgovarala je s nekoliko žena i rekla: „Ovakva su mi okruženja zaista teška. Imam i veoma tih glas, pa mi uvek govore: 'Govorite malo glasnije!'“

Još 2016. godine, u dokumentarcu ITV-ja „Our Queen at Ninety“, Kejt je otkrila da je članovi kraljevske porodice „zadirkivaju“ jer navodno „predugo razgovara“.

„Još uvek moram još ponešto da naučim i, pretpostavljam, usvojim još nekoliko saveta“, rekla je tada.

Ova najnovija saznanja stižu nedugo nakon što je Kejt dala emotivan uvid u svoj život nakon lečenja od raka. Tokom posete fondaciji „Christie NHS Foundation Trust“ u junu 2026. godine, Kejt je upoznala onkološku pacijentkinju Kler Lorente i njenu porodicu. U snimku koji je objavio magazin „Hello!“, buduća kraljica mogla je da se vidi kako grli Kler pre nego što je ona pozvonila zvonom kojim se obeležava završetak lečenja.

„Znam da je jednako teško i porodicama i voljenima. Prolazite kroz to zajedno s njima“, rekla je Kejt Klerini roditeljima i porodici, dodajući da je čitavo iskustvo izuzetno „teško“ za roditelje, decu i princa Vilijama.

Otprilike u isto vreme, Vilijam je gostovao u britanskoj radijskoj emisiji „Heart Breakfast“ i govorio o Kejtinom oporavku. Voditeljima je rekao da je „veoma, veoma ponosan“ na njen napredak.

„Bila je neverovatna. Prošla je kroz toliko toga poslednjih nekoliko godina“, rekao je.

Kejt je pritom opisao kao „neverovatnu majku i neverovatnu suprugu“, dodajući da se njihova „porodica bez nje ne bi mogla nositi sa svime“.

„Bila je apsolutno neverovatna, briljantna“, zaključio je.

(Story.hr)

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