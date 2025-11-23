Oglas
· · Komentari: 0

ZAŠTO SAŠA I DEJAN MATIĆ NIKADA NISU SNIMILI DUET: Prava istina konačno otkrivena

Pevač Saša Matić i njegov brat Dejan Matić izgradili su zavidne karijere, a iako su mnogi priželjkivali njihov duet, to se još nije dogodilo.

1763901186_1763286268_108064_dejan-i-sasa-matic-foto-ata-images-a-ahel-i-m-m_f-6922ff02ad301.jpg
Foto: ATA images/M. M./A. Ahel
Saša Matić je jednom prilikom i otkrio zbog čega još nije snimio pesmu sa svojim bratom blizancem.

- Dobro ste me to pitali - rekao je Saša, a potom otkrio pravi razlog:

- Jedini razlog zašto nemam duet sa bratom je zato što se nije našla adekvatna pesma. To je sve nešto nuđeno što je već slušano i već viđeno i tražim nešto svežije.

Saša odbio veliki hit Dejana Matića

Inače, nedavno se Dejan Matić prisetio svojih početaka i otkrio da ga je proslavila pesma koju je njegov brat Saša odbio.

- Pratim emisiju od samog početka i čini mi se da je Ringo prvi nastupao i tada sam osetio tu pozitivu energiju koja traje i danas. Nije teško ocenjivati jer svako ko je prošao audiciju, vredi, a mnogi imaju iza sebe neko pevačko radno iskustvo, to su neki formirani pevači. Najteže je nekom reći da je loš, ali loših nema - rekao je Dejan koji je otkrio koji trenutak smatra presudnim u svojoj karijeri.

- Prava prekretnica je pesma "Niko i neko" koja nije dobila ni nagradu publike ni žirija na tadašnjem Grand festivalu, a posle šest meseci je bila najveći hit i dobila je nagradu za najslušaniji hit Grand festivala 2006 godine - prisetio se Dejan i dodao da je ta pesma najpre ponuđena njegovom bratu Saši, ali da ju je on odbio.

- Odmah sam znao, bio sam kod Slavkonija da se družimo, neka utakmica je bila nisam otišao namenski zbog pesme. Kaže mi Slavkoni: "Ajde da čuješ nešto što je odbio tvoj brat", ja sam čuo pesmu i čim se završila utakmica ušao sam u studio. Imao sam i nekih pesma koje sam odbio, snimio je jedan od mojih boljih drugova na estradi Jovan Perišić, i zato mi je drago, nije mi krivo što sam je odbio "Rado te se setim"“. Nije mi zvučala tako kada sam slušao demo, bila mi je spora,a već sam i završio album. Nije kome je rečeno nego kome je suđeno. Jovan je otpevao kao da sam ja - objasnio je pevač.

(Grandonline)

BONUS VIDEO:

 

 

