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ZAVRŠENA ISTRAGA O SMRTI GLUMICE HEJDEN PENETIJER (36): Zvanično potvrđeno od čega je umrla

Potvrđen je zvaničan uzrok smrti glumica Hejden Panetijer.

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Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
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Glumica je preminula pre dva meseca u 36. godini, a policija je sada potvrdila da je okončala istragu.

Hejden, koja je u televizijskim serijama „Heroji” i „Nešvil” igrala glavne uloge, proglašena je mrtvom 16. avgusta u stanu u Grinvilu, u Južnoj Karolini. Policija je saopštila da je Panetijerova, koja se borila sa zavisnošću i problemima sa mentalnim zdravljem, pronađena bez svesti i u stanju zastoja rada srca, pri čemu „nije bilo tragova nasilne smrti niti sumnjivih okolnosti”.

Sada je utvrđeno da je njena smrt bila slučajna. U saopštenju, policijska uprava Grinvila navela je:

- Na osnovu rezultata istrage, smrt Hejden Panetijer proglašena je slučajnom. Policijska uprava Grinvila okončala je svoju istragu - navedeno je, prenosi Miror. 

Obdukciju je obavio sertifikovani forenzički patolog. Tokom obdukcije nisu pronađeni nikakvi tragovi povreda koji bi mogli doprineti smrti. Kao uzrok smrti utvrđeno je toksično dejstvo fentanila, 4-ANPP-a, alprazolama, metokarbamola i kvetiapina. Smrt je okarakterisana kao nesrećan slučaj. Ovaj slučaj je administrativno zaključen od strane Kancelarije mrtvozornika okruga Grinvil.

U izveštaju mrtvozornika, do kojeg je prošlog meseca došla agencija Asošiejted pres navodi se da je do smrti došlo usled slučajnog predoziranja sa više supstanci, uključujući fentanil, kao i alprazolam – lek protiv anksioznosti. Među ostalim supstancama pronađenim u njenom organizmu bili su miorelaksans i antipsihotik koji se koristi u lečenju teške depresije.

Podsetimo, Hajden je bila bivša supruga poznatog ukrajinskog boksera Vladimira Klička sa kojim ima ćerku Kaju rođenu 2014. godine. 


 

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