ŽENA TOME ZDRAVKOVIĆA OTKRILA ISTINU O NJEGOVOJ SMRTI: "Mogao je još da živi, ali nije želeo da sluša lekare"

Tačno 35 godina će 30. septembra biti otkako nas je napustio legendarni Toma Zdravković, a o njegovog smrti i dalje kruže razne priče.

Pevači poput Tome Zdravkovića nikada ne umiru - upravo ovo čujemo neretko od muzičara i kolega sa estrade kada se pomene njegovo ime. I gotovo 35 godina od Tomine smrti, njegove pesme ne gube na popularnosti, naprotiv, a mnogi smatraju da se to dešava zato što je u svaki stih utkao delić svoje duše. Najviše je pričao kroz muziku, ostao je upamćen kao neponovljivi boem koji živi da bi pevao.

Međutim, o njegovoj bolesti i smrti kruže razne priče, a mnogi misle da je Toma umro od raka, što se godinama kasnije ispostavilo da nije tačno. Naime, Tomina supruga Gordana, osvrćući se na njegov život, otkrila je od čega je čuveni pevač zaista bolovao.

Naime, Toma je živeo je za muziku, i ostavio je neizbrisiv trag, a splet okolnosti koji ga je doveo do pozicije omiljenog pevača u Jugoslaviji su bile neverovatane. Do poslednjeg atoma snage je pevao i verovao je da će uspetu po ko zna koji put da pobedi sve loše prognoze lekara.

Supruga Goca otkrila od čega je zaista Toma bolovao

Godinama unazad se pisalo da je Toma imao rak prostate, međutim, prošle godine Gordana je otkrila pravu istinu - nije umro od karcinoma.

- Mnogo se pisalo o njegovoj bolesti, ali ništa nije tačno. Toma Zdravković je imao jednu retku bolest, ali nije to ni bolest. Imao je nekakve papilome na bešici. To je dobio posle vakcine "Variola Vera", tada su morali svi da se vakcinišu, ali im niko nije rekao da ne smeju da piju. On i njegov drug su se vakcinisali istog dana i posle toga odmah otišli na Taš i onda su pili jedno 24 sata. Kada su došli kući, i jedan i drugi su imali probleme, počeli su da mokre krv. Kada je Toma Zdravković otišao kod lekara, rekli su mu da nikako nije smeo 48 sati da pije - rekla je Gordana i dodala:

- Nije hteo na vreme da ide kod lekara. Trebao je redovno ići na cistoskopiju, da se na vreme to sanira i nije smeo nikako da pije posle toga i da jede ljuto itd, ali on nije hteo tako da živi. Sećam se njegovih poslednjih dana, tačnije posle velike operacije profesor Manojlović mu je rekao: "Imaš šansu da produžiš život još desetak godina, ali pod režimom ili da nastaviš ovako kako živiš, ali to neće trajati dugo". Naravno da je Toma rekao da će on da živi kako hoće, pa makar to trajalo još tri meseca i nije posle toga još dugo poživeo.

Živeo život punim plućima do poslednjeg daha

On je svoj poslednji intervju dao 12. avgusta 1991. godine iz bolnice, a u tom trenutku je sve delovalo vrlo optimistično jer on je život znao da živi punim plućima do poslednjeg daha.

- Izvađena su mi odjednom tri organa, bubreg, bešika i prostata. Pre tri godine, kada mi je izvađen bubreg, mislio sam da ću poput nekih ljudi bez problema živeti sa jednim. Nažalost, ni drugi nije izdržao, stvorio se tumor, sve je bilo obuhvaćeno i operacija je bila neizbežna. Eto, deset godina doktor Manojlović me je "plašio" i govorio da svoje zdravlje treba ozbiljno da čuvam, a sada se desilo da sam ja njega uplašio, jer mi je i život bio u pitanju! - govorio je Toma Zdravković neposredno pred smrt za "Melos" i dodao:

- Život je ponekada imao iznenađujuće obrte. Bilo je mnogo neozbiljnosti. Ali za mene je bilo važno da odem na pijacu i kupim sve cveće! Osim što bih obradovao prodavačice, najviše bih, zapravo obradovao one male, nepoznate ljude kojima sam ga poklanjao. Oni će se, siguran sam, celog života sećati Tome Zdravkovića i poklonjenog cveća - pričao je za "Melos".

Toma je u avgustu osećao da je najgore prošlo, a to je objasnio time što se mnogo bolje oseća, ali i tome što se doktori više šale sa njim:

"Sada vidim po profesorima da je najgore prošlo, a i sam se osećam bolje. Znam da me čekaju još mnoga iskušenja, redovne dijalize, operacije... Sve to treba izdržati bez panike i u uverenju da će sve proći najbolje. Mnogo sam jači nego što se misli... Ja se ne predajem, da me nije stid ovih ljudi oko mene, sada bih izašao na hodnik i zapevao iz sve snage.

I Cune Gojković ga odveo kod vrsnog urologa

Cune Gojković je jedom prilikom otkrio da je Tomu poslao kod brata svoje supruge, inače vrsnog urologa, na pregled kada je situacija već bila vrlo ozbiljna. Međutim, Zdravković je odbio pred lekara koji bi mu, prema mišljenju stručnjaka, dosta produžio život.

- Kada sam imao prilike da čujem "Dotakao sam dno života" u Torontu, to me je toliko ganulo, zato što je Toma tad bio vrlo bolestan. Ja sam živeo u Čikagu. Toma je tu svoju bolest na neki način prikrivao, sve dok nije došlo stani-pani, da se pomogne. To je bila jedna specifična vrsta tumora, izrasline unutar bešike, a budući da je brat moje supruge urolog, ja sam to njemu ispričao. On je kazao "Dovedi Tomu, da ga operišemo, uz jedan uslov i da mu produžimo život, maltene, dokle bude želeo - ispričao je Cune Gojković i doda:

- Ja sam Tomi javio. Toma je došao u Čikago. Dogovorili su se o vremenu i o terminu operacije, al se nisu dogovorili o tom uslovu, koji je doktor Ilija Srećković, koji ga je operisao predložio. To je bilo - kastracija. To je bio uslov da se tumor ne bi dalje razvijao", dodao je Cune.

Šta ga je pogodilo pred smrt?

U trenucima kada je davao svoj poslednji intervju na VMA. Bez aparata za dijalizu nije mogao da živi. Tada je naglasio da ga je posebno razaralo to što ga niko od kolega nije posetio.

- Nisu oni krivi, pevači se plaše bolesti, nemaju vremena za boljke. Ne pomišljaju da i njih nešto može da strefi. Uz pesmu i muziku ne misli se o ružnim stvarima - rekao je Toma za "Melos" i dodao:

- Vi ste mi jedino došli - rekao je Toma Zdravković novinarima koji su ga obišli na VMA 1991. godine.

(Stil)

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