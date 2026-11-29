Božićna pšenica jedan je od najlepših simbola pravoslavnog Božića i nezaobilazan ukras u mnogim domovima tokom prazničnih dana.

NJeno zelenilo simbolizuje život, obnovu, plodnost i blagostanje, a običaj sejanja božićne pšenice povezuje se sa željom da naredna godina bude srećna, rodna i uspešna.

Iako se najčešće sadi u decembru, važno je odabrati pravi datum i obezbediti joj odgovarajuće uslove kako bi do Božića izrasla gusta, zelena i ravnomerna.

Kada je najbolje vreme za sejanje božićne pšenice?

Prema narodnom običaju, božićna pšenica se seje na dva datuma: 17. decembra, na praznik Svete Varvare, ili 19. decembra, na Svetog Nikolu. Oba datuma smatraju se pogodnim kako bi pšenica stigla da proklija i izraste do Božića, koji pravoslavni vernici u Srbiji proslavljaju 7. januara.

U pojedinim krajevima prednost se daje Svetoj Varvari, dok se u drugim pšenica tradicionalno seje na Svetog Nikolu. Ne postoji samo jedan obavezujući datum, već se običaji razlikuju od porodice do porodice.

Prema narodnom verovanju, što je pšenica gušća, zelenija i bujnija, to će naredna godina biti rodnija i uspešnija.

Kako se pravilno sadi božićna pšenica?

Za sejanje božićne pšenice nije vam potrebno mnogo materijala. Dovoljni su šaka pšeničnih zrna, plitka posuda ili tanjir, malo zemlje i voda.

Kako bi pšenica lepo i ravnomerno nikla, pratite nekoliko jednostavnih koraka:

1. Potopite pšenicu u vodu. Veče pre sejanja stavite zrna u posudu sa mlakom vodom i ostavite ih da odstoje preko noći. Na taj način će omekšati i lakše proklijati.

2. Pripremite posudu. Na dno plitkog tanjira ili činije rasporedite tanak sloj zemlje. Možete koristiti i vatu kao podlogu, ukoliko ne želite da sejete pšenicu u zemlji.

3. Rasporedite zrna. Ocedite pšenicu, blago je osušite papirnim ubrusom i ravnomerno rasporedite po površini. Zrna treba da budu dovoljno gusto poređana kako bi kasnije formirala lep, zelen tepih.

4. Prekrijte tankim slojem zemlje. Ako koristite zemlju, preko zrna stavite još malo podloge, tek toliko da ih prekrijete. Nemojte praviti debeo sloj jer bi to moglo da oteža klijanje.

5. Navlažite podlogu. Poprskajte je vodom sobne temperature, vodeći računa da ne natopite previše zemlju ili vatu.

(Prva.rs)