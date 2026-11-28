Gotovo smo sigurni da i danas imate bar nekoliko fotografija iz školskih dana i tinejdžerskih žurki na kojima pozirate s natapiranom šiškom zakačenom unazad šnalicama.

Ovaj izgled poznat je i kao bouffant ili poof, a svojevremeno je bio gotovo neizostavan deo frizura jedne generacije.

Prepoznatljiv po volumenu na prednjem delu glave, ovaj stil vezuje se za šezdesete godine i glamurozna izdanja tadašnjih zvezda. Ipak, godinama je važio za demode, pa čak i pomalo kičast izbor. Ali, kao što nas moda i lepota neprestano podsećaju, nijedan trend nije zauvek otpisan. Bouffant se vraća, ovog puta u opuštenijem i ležernijem izdanju. Da li ćemo ponovo prigrliti frizuru koju smo nekada jedva čekale da zaboravimo, sasvim je drugo pitanje...

Od Brižit Bardo do današnjih trendova

Vratimo se na početak. Bouffant je veliku popularnost stekao šezdesetih godina, kada je volumen u kosi bio gotovo sinonim za eleganciju. Brižit Bardo učinila ga je jednim od svojih zaštitnih znakova, kombinujući ga sa nonšalantnim šarmom i seksepilom po kojima je bila prepoznatljiva.

Početkom 2000-ih, a zatim i tokom 2010-ih, trend je doživeo novi talas popularnosti, ali u nešto drugačijoj verziji. Volumen se uglavnom zadržavao na prednjem delu glave, dok je ostatak kose ostajao potpuno ravan. Šiška se natapirala, povlačila unazad, a zatim blago gurala napred i pričvršćivala šnalicama.

Danas se povratak ove pomalo kontroverzne frizure uklapa u širu renesansu retro stilova. Savremeni bouffant ne mora da bude savršeno oblikovan niti preterano voluminozan. Naprotiv, najlepše izgleda kada zadrži malo pokreta i suptilnu dozu namerne neurednosti.

Kako da isprobaš ovaj trend?

Za početak nanesite proizvod za volumen na koren kose. Zatim izdvojite prednji pramen, odnosno šiške, i nežno ih natapirajte češljem kratkim pokretima prema korenu. Spoljašnji sloj pažljivo zagladite, povucite kosu unazad i pričvrstite je sa dve ukosnice, najbolje ukrštene, kako bi frizura ostala na mestu.

Za moderniji efekat ostavite dva pramena da slobodno uokviruju lice, dok ostatak kose možete pustiti da pada u blagim talasima. Druga mogućnost je niski konjski rep ili messy bun, koji će ovoj retro frizuri dati sasvim drugačiji karakter.

Na kraju nanesite malo laka za kosu, držeći bočicu na određenoj udaljenosti, kako bi frizura ostala postojana, ali ne i kruta. Cilj je da dobijete volumen koji izgleda ležerno, a ne kao da ste se upravo vratile sa maturske večeri 2005. godine.

(Ženski magazin)