Izbegavanjem prolaznih trendova u uređenju spavaće sobe koji brzo zastarevaju, stvarate prostor u kojem je prijatno boraviti i koji odoleva zubu vremena.

Time takođe izbegavate potrebu za skupim renoviranjem ili stalnim preuređivanjem u budućnosti.

Dizajneri enterijera otkrivaju čega se treba rešiti kako bi vaša spavaća soba zadržala bezvremenski izgled i izbegla utisak zastarelosti.

Posteljina koja zauzima previše pažnje

Posteljina sa previše šara ili mnoštvo ukrasnih jastuka vremenom će delovati zastarelo.

- Preporučujem da kreirate jednostavnu, čvrstu osnovu na krevetu korišćenjem kvalitetnih materijala, prirodnog izgleda i neutralnih boja u pozadini - kaže Svati Gurha, dizajnerka enterijera za The Spruce.

Ipak, možete uvesti trendovske dezene putem prekrivača ili jednog, dva jastuka sa upečatljivim printom. Samo vodite računa da to učinite s namerom i ne ponavljate isti motiv po celoj sobi.

Previše sitnih ukrasa

Mnoštvo sitnih ukrasnih predmeta raspoređenih po noćnim stočićima, komodama i policama možda prati trend maksimalizma, ali će za nekoliko godina jednostavno izgledati kao nered.

- U prostorima koji su osmišljeni da traju, predmetima ili materijalima se obično ostavlja prostor da dišu.

Ako ti predmeti imaju sentimentalnu vrednost, razmislite o tome da ih izlažete manje odjednom i da ih povremeno smenjujete.

Ujednačen raspored u spavaćoj sobi

Vaša spavaća soba može delovati ujednačeno ukoliko imate tradicionalni raspored sa krevetom i dva noćna stočića, po jednim sa svake strane.

- Zbog ovakvog rasporeda, spavaća soba može izgledati kao izložbeni prostor, a ne kao dom uređen sa stilom.

Umesto toga, težite uređenju prostora koje ne insistira na potpunoj simetriji. Na primer, uklonite jedan noćni stočić, ili ako su vam potrebna oba pobrinite se da ne budu identični.

BONUS VIDEO



